فلبيني يسمي ابنه HTML.. هل لك أن تتوقع وظيفته؟

يبحث الكثير من الآباء على اسم فريد أثناء تسمية مواليدهم الجدد، لكن في الآونة الأخيرة بات الأمر مريبًا الى حد ما، فبعد أن أطلق أحدهم اسم "جوجل" على مولوده الجديد، أطلق رجل فلبيني على ابنه اسم HTML.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مبرمجًا يدعى "ماك باسكوال" قرر أن يسمي ابنه HTML لشدة حبه لوظيفته فهو يعمل في عالم البرمجة.

وقال إنه قرر تسمية الطفل المولود في وقت سابق من هذا الشهر بلغة HTML وهي اختصار لـ HyperText Markup Language والتي تعني باللغة العربية "ترميز النص الفائق".

وأرفق الأب البوست بصورة لمولوده الجديد، مشيرًا الى أن إعطاء ألقاب غريبة وفريدة هو تقليد عائلي - وهو متحمس لاسم ابنه الجديد.

وولدHTML في مستشفى Bulacan Medical Mission Cooperative Hospital، بوزن 4.9 رطل.

والتقطت عمته "سالي رايو باسكوال"، صورة للمولود الجديد ونشرتها على "فيسبوك" مع تسمية توضيحية تقول "مرحبًا بكم في عالم HTML".

وليس من المستغرب أن ينتشر HTML على نطاق واسع، حيث سخر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من اسمه فيما اقترح آخرون اختصارات ترميز أخرى للأطفال.

واقترح أحد الأشخاص "RBM"، بينما اقترح الآخرون "JavaScript" أو "CSS".

وكان البعض قلقًا من أن يتم التنصت على HTML بشأن اسمه، حيث كتب أحدهم: "في المستقبل، يمكن أن يستهدفه المتنمرون ويسخرون منه".

وفي الوقت نفسه، أشار الأب "ماك" إلى أن اسمه كان اختصارًا لـ "Macaroni ’85" بينما الاسم الرسمي لشقيقته هو "Spaghetti "88.

