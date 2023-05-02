البوابة - يرقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، رئيس نادي الهلال السابق، على سرير الشفاء في أحد مستشفات المملكة العربية السعودية وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به قبل أيام.

وتناقلت صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تعرض الأمير السعودي الأميرعبدالرحمن (العمر 55 سنة) دون الكشف المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعافي السريع للأميرعبدالرحمن بن مساعد، وفي مقدمتهم لاعب نادي الهلال السابق والمنتخب الوطني السابق سامي الجابر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر".

وقال الجابر في تغريدته: "يرقد الأخ والصديق العزير سمو الأمير عبدالرحمن مساعد في المستشفى نتيجة وعافية صحية، دعواتكم له بالشفاء العاجل، أجر وعافية يارب العالمين".

كما تمنت الإعلامية السعودية الشهيرة لجين عمران أن يمن الله على الأمير عبدالرحمن بالصحة والعافية من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ما هو مرض الأمير عبدالرحمن بن مساعد

تصدر وسم #عبدالرحمن_بن_مساعد قائمة الأكثر تغريدًا في موقع التدوين "تويتر" السعودية مع أكثر من 11 ألف تغريدة جُلها تتضمن عبارات ودعوات بالشفاء العاجل للأمير عبدالرحمن بن مساعد.

كما تسبب نبأ مرض الأمير عبد الرحمن بن مساعد ودخوله المستشفى لتلقي العلاج في طرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة مرضه وبقاءه تحت الملاحظة.

تناقل عدد من رواد موقع التدوين تويتر أنباء تعرض الأمير عبد الرحمن بن مساعد لوعكة صحية يتلقى على إثرها العلاج في أحد مستشفيات الرياض والبقاء تحت الملاحظة لفترة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن طبعية المرض.

من هو الأمير عبدالرحمن بن مساعد

اسمه الكامل: الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود

الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود تاريخ الميلاد: 18 أغسطس 1967

18 أغسطس 1967 مكان الولادة: باريس - فرنسا

باريس - فرنسا الأب: مساعد بن عبد العزيز آل سعود

مساعد بن عبد العزيز آل سعود الأم: فاطمة بنت هاشم بن تركي بك النجرس

فاطمة بنت هاشم بن تركي بك النجرس العائلة: آل سعود

آل سعود مكان الإقامة: الرياض - السعودية

الرياض - السعودية اللقب: شبيه الريح

شبيه الريح الزوجة: البندري بنت هذلول آل سعود

دراسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد

الدراسة الابتدائية والثانوية: درس في مدارس الرياض

الدراسة الجامعية: درس في كلية الهندسة أربع سنوات

حفظ القرآن الكريم في سنٍ مبكرة

الشاعر والملحن الأمير عبدالرحمن بن مساعد

كتبَ الأمير عبدالرحمن الشعر النبطي بلغة شاعرية مميزة كما أقام العديد من الأمسيات الشعرية في الرياض وجدة وعدد من العواصم الخليجية والعربية.

لحن الأمير عبدالرحمن العديد من الأعمال الفنية لعدد من الفنانين من بينهم الفنان محمد عبده وعبادي الجوهر وأصالة ونبيل شعيل وغيرهم.