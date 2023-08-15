ما هي شروط نائب ملك الأردن ومسؤولياته؟

البوابة - أدى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الاثنين، اليمين الدستورية نائبًا لوالده، الملك عبدالله الثاني، الذي غادر أرض البلاد استعدادًا للمشاركة في القمة الأردنية المصرية الفلسطينية.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا للأمير الشاب وهو يؤدي اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، في أول تكليف سياسي له عقب إتمامه الثامنة عشرة من عمره.

وتساءل عدد من متداولي الصور عن طبيعة المسؤولية الموكلة على عاتق نائب الملك في الأردن، وكذلك عن شروط اختياره.

شروط نائب الملك ومسؤوليته

نستعرض لكم في السطور التالية شروط اختيار نائب الملك في الأردن، وفقًا للدستور الأردني، ومهامه الرئيسية:

وفقًا للمادة 28 من الدستور الأردني:

إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبًا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعًا يدعى حالًا إلى الاجتماع لينظر في الأمر.

قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصًا لائقاً ليقوم مقامه.

يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.

ما هي مهام نائب الملك؟

تعطي المراسيم الملكية تعطي نائب الملك الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور.

ولي العهد نائبًا للملك

في 21 أبريل 2012، أدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبًا لجلالة الملك للمرة الأولى منذ أن نُصّب وليًا للعهد قبل نحو عامين.

من هو نائب الملك؟

ليس بالضرورة أن يكون ولي العهد (الأمير الحسين) هو ناب الملك دائمًا، إذ يمكن تكليف أي من أبناء الملك الآخرين أو أخوته أو أبناء عمومته بمهام النائب مع وجود ولي العهد في البلاد.

سبق أن كلّف الملك عبدالله أشقاءه بمهام (نائب الملك)، ومنهم الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين.

