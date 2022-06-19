متحرشين عمان : اعتداء 3 شباب على فتاتين يفجر غضبًا في الأردن

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقاطع فيديو وسلسلة من الصور توثق اعتداء وحشي وتحرش لفظي وجسدي مارسه ثلاثة شباب بحق فتاتين أثناء تواجدهما في إحدى مناطق العاصمة عمان في قضية عُرفت إعلاميًا باسم "متحرشين عمان".

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عبر وسم "#متحرشين_عمان" تفاصيل الجريمة والتي بدأت حين تواصلت إحدى الضحيتين مع صفحة تُعنى بحقوق المرأة في الأردن وكشفت لها حقيقة ما جرى معها ومع صديقتها أثناء تواجدها برفقة صديقتها في منطقة مرج الحمام قبل أيام.

وأرفقت الفتاة الضحية شكواها وكلماتها بصور توثق الكدمات والضربات التي تعرضت لها على يد الشبان الثلاثة وذلك لعدم تجاوبها مع معاكساته ورفضها إعطاءه رقم هاتفها الشخصي.

وقالت الفتاة في شكواها: "ذهبنا أنا وصديقتي إلى السوبر ماركت لشراء علبة لبن، نزلت صديقتي من المركبة وأنا بقيت فيها، وكان بجواري سيارة تحوي 3 شبان، نزل أحدهم وكان يرتدي قميص أزرق وفتح باب سيارتي وجلس فيها ثم طلب رقم هاتفي، وعند رفضي طلبت منه الخروج من المركبة لكنه رفض، وعن عودة صديقتي أخبرته بأن يخرج من المركبة لكنه رفض وضربها على وجهها، لذا نزلت من السيارة لأدافع عنها قام أصدقاءه بضربي وسحلي على الأرض ومزقوا ملابسي".

وأثارت حادثة التحرش والضرب بالفتاتين، اللتين لم يكشف عن اسميهما حفاظًا على حياتهما من تعرضهما لهجوم آخر، استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وطالب المغردون بضرورة القبض على المتحرشين الثلاثة والتشهير بهم ومعاقبتهم من أجل أن يكونوا عبرة لغيرهم.

كما عبر عدد من المغردين من بينهم الفنانة الأردنية سهير الفهد وشقيقتها الفنانة رانيا فهد عن غضبها من تجاهل كل من شهد حادثة التحرش والاعتداء على الفتاتين في منطقة تعتبر من أكثر الأماكن ازدحامًا في عمان.

وقالت الفنانة الأردنية عبر حسابها على موقع فيسبوك: "الغريب انه ما حدا تدخل ليحمي هالبنتين، بطلت عارفة إحنا وين عايشين، بنتين بينضربوا وسط الشارع ومقابل سوبر ماركت لإنها رفضت تعطيه رقم تلفونها لشب متحرش، وبتكون النتيجة إنها بتنضرب وينرفع عليها قضية تشهير من الشب لأنها كانت جدعة وصورت الي صار معها ونشرته".

وتابعت: "الناس ما حدا تدخل وين النخوة، الحمد لله إنه الشرطة وصلوا بالوقت المناسب ولا كان ممكن يقتلها عشان رفضت تعطيه رقم تلفونها".