مجلة ماجد في مرمى النيران بسبب المثليين

يكاد لا يمر يومًا إلا ونسمع عن دعم جهات متنوعة لمجتمع الميم (المثليين جنسيًا)، خاصة خلال شهر يونيو الذي يطلقون عليه "شهر الفخر"، فنرى الكثير من الشركات والأفلام والمجلات والصحف تنادي بحقوقهم وتدعو لدمجهم في المجتمعات.

وخلال اليومين الماضيين، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفلمين يروجان صراحة للمثلية الجنسية وسط مطالبات بمنعها في صالات السينما العربية، رافقها سحب كتاب في الأردن يدعو لتقبل "الاختلاف" من خلال الترويج لعائلة تضم شواذ جنسيًا تبعها اختيار ملكة جمال العابرات جنسيًا تحمل الجنسية الفلبينية.

آخر هذه الأخبار هو الصدمة الكبيرة التي يعيشها عشاق مجلة "ماجد" للأطفال وذلك بسبب دعمها الصريح لـ المثليين جنسيًا من خلال قصة نشرتها في عددها الأخير لشهر يونيو 2022.

وتداول المغردون صورًا من القصة التي تحكي قصة فتاة بشعرٍ ملون كألوان علم قوس قزح الذي يتفاخر به المثليين جنسيًا باعتباره مثالًا على التنوع، وهو ما أثار استياء وغضب عشاق المجلة العريقة باعتبارها من أقدم المجلات في العالم العربي.

مجلة ماجد تروج لـ المثليين جنسيًا

وتُظهر إحدى الرسوم الكرتونية من قصة مجلة ماجد شخصية تشبه كرة الصوف ملونة بألوان علم المثليين جنسيًا وهي تخبر أحدهم: "رائع رائع لدي القردة على تلوين الأشياء سيتمنى علي الآن أن يصبح مثلي"، وهو ما زاد الشكوك حول المجلة ونيتها في الترويج للمثلية الجنسية. (حسب قول بعض المغردين)

وأبدى النشطاء على موقع التدوين عن غضبهم واستيائهم من دفع "مفهوم التنوع" نحو "شرعنة الشذوذ الجنسي" والزج بها في كتب وقصص مخصصة للأطفال تحت بند "القراءة والمطالعة".

ونبه العديد من المغردين من "تطبيع" المثلية وتحويلها إلى أمر "اعتيادي" يمكن أن نراه كل يوم وفي كل مكان من خلال زج هذه الأفكار المخالفة للفطرة البشرية لدى الأجيال الناشئة.

وطالب المغردون من الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة التدخل ومحاسبة المجلة باعتبارها تصدر عن شركة أبوظبي للإعلام.

وذكر نشطاء أن عن شركة أبوظبي للإعلام قامت بسحب العدد من الأسواق، وهو ما لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من هذه المعلومة.

مجلة ماجد