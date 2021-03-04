مجموعة متنوعة من العروض خلال شهر مارس احتفالاً بشهر المرأة

تحتفي جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم خلال شهر مارس بشكل استثنائي هذا العام، وذلك من خلال إطلاق خمسة تجارب مميزة تتيح لزوارها فرصة المشاركة في احتفالاتها.

1. باقات فندق هيلتون أبوظبي: يمكن لزوار الجزيرة الاستفادة من الباقة الجديدة التي أطلقتها جزيرة ياس، والإقامة في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس من فئة الخمس نجوم، والذي تم افتتاحه مؤخرًا في الوجهة. وتشمل باقة "العطلة الاستثنائية" إقامة لمدة ليلة في الفندق ووجبة إفطار، بالإضافة إلى تذكرة دخول إلى واحدة من المدن الترفيهية لكل نزيل فندق مسجل، بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وذلك ابتداءً من 429.00 درهم إماراتي للضيف الواحد في غرفة مزدوجة.

2- تناول الطعام في الهواء الطلق في ياس مارينا: تقدم المطاعم في جميع أنحاء ياس مارينا تجربة تناول طعام رائعة بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، حيث سيقدم مطعم شيبرياني أطباقًا خاصة احتفاءً بيوم المرأة العالمي، بما في ذلك سلطة سرطان البحر "ألا كاتالانا"، وطبق باتشيري "ألا جينوفيز"، وطبق سمك التوربوت المشوي مع الخضار المشكلة، وكعكة الميموزا.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بأطباق خاصة في مطعم شيبرياني في يوم الأم، أو التوجه إلى مطعم ستارز أند بارز الذي يتيح لجميع الأمهات فرصة تناول الطعام مجانًا* في هذا اليوم.

3- التوجه إلى حلبة مرسى ياس: تقدم حلبة مرسى ياس مجموعة من الفعاليات خلال شهر مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

يمكن للزوار اغتنام الفرصة في 8 مارس للحافظ على لياقتهم البدنية مع انطلاق برنامج "تدرب في ياس" الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي في حلبة مرسى ياس. ولن تقتصر الأنشطة التي تقدمها الحلبة في يوم المرأة العالمي على الجري وركوب الدراجات والسباحة، إذ سيستضيف "بودي تري ستديو" الصحي أنشطة لياقة بدنية إضافية مثل رياضة الزومبا واليوغا. كما سيتم تقديم 50 جلسة كارتينج مجانًا للسيدات اللاتي يزرن حلبة مرسى ياس، مع العلم أن جلسات الكارتينج المجانية سيتم منحها لمن تصل أولًا إلى الحلبة.

وتوفر الحلبة أيضًا عرض القيادة المجانية للأمهات، لكل أم تزور الحلبة مع عائلتها لخوض تجارب القيادة في عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عيد الأم.

4- فنادق ياس بلازا: تقدم فنادق ياس بلازا خصم بنسبة 50% للسيدات على المأكولات والمشروبات في المطاعم المشاركة في العرض بمناسبة يوم المرأة العالمي، لتتيح لهن فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات في المطاعم الرائدة التي تحتضنها الجزيرة.

وكذلك، تقدم فنادق ياس بلازا فرصة تناول العشاء مجانًا لجميع الأمهات اللاتي يتوجهن لتناول العشاء مع أسرهن في مطعم جينغ آسيا، ومطعم رانجولي، وجميع وجهات تناول الطعام في فندق راديسون بلو للاحتفال بعيد الأم بطريقة استثنائية.

5- فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس: يمكن للزوار الاستمتاع بفعالية "مس بيهيف" في دبليو لاونج، ليلة السيدات ذات الطابع المميز التي يقدمها الفندق في يوم المرأة العالمي، حيث يمكن للسيدات وأفراد العائلة الاستمتاع بباقات العروض التي يقدمها الفندق للاحتفال بهذه المناسبة.

كما سيحتفل الفندق بعيد الأم خلال الفترة من 14 إلى 31 مارس بتقديم خصم على فاتورة الطلبات بنسبة تعادل عمر أكبر طفل في العائلة، مع إبراز نسخة من جواز سفر الطفل الأكبر للاستفادة من العرض المتاح للأمهات بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص.

لمحة حول جزيرة ياس:

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجًا متميزًا من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك "كلايم أبوظبي" المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي. وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعماً ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

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