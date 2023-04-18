محاصرة صيني في باكستان بعد اهانته النبي عليه السلام.. والسلطات الأمنية تهربه بـ طائرة هليكوبتر

حاصر عدد من العمال في باكستان موظّفًا صينيًا داخل مقر مكتبه في شمال باكستان وذلك بسبب اتُهامه بإهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الغضب دفعتهم للقيام بهذا التصرف.

تفاصيل محاصرة موظّف صيني في باكستان بسبب إهانة النبي محمد عليه السلام

تجمّع عدد من الأشخاص في مشروع يسمى داسو للطاقة الكهرومائية في منطقة كوهستان يوم الأحد الماضي حول مكتب موظّف من الجنسية الصينية، بعد أن قام الأخير بإهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحسب ما تم تداوله.

وقال العمال إن هذا الموظف قام بما يسمى "التجديف"، وهو مصطلح يشير إلى إهانة الأديان وازدراء رموز دينية.

وتطور الأمر مما دفع السلطات الرسمية إلى التدخل، بهدف حماية الموظّف الصيني ونقله الى مركز الشرطة حتى لا يتعرض للأذى، لكن تدخل السلطات المحلية لم يخيف العمال، الذين ذهبوا وتجمعوا امام المركز الأمني مطالبين بتسلميهم الموظف الصيني للقيام بمعاقبته على طريقتهم.

وأكّد مسؤول في السلطات المحلية أنهم اضطروا إلى نقل هذا الموظف إلى مكان وصفوه بـ "الآمن" من خلال طائرة هليكوبتر من أجل حمايته وعدم تعريضه للأذى، كما وجهت السلطات الرسمية اتهامات للموظف بـ "التجديف".

ماذا تعني تهمة التجديف في باكستان؟

التجديف هو مصطلح يشير إلى العنصرية وازدراء الأديان وخاصة "الدين الإسلامي"، وفي باكتسان فإن عقوبة هذه التهمة قد يصل إلى الإعدام او الرجم حتى الموت.