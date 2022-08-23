محاولة سرقة كويتي داخل سيارة بوغاتي شيرون في لندن

أعادت محاولة سرقة سيارة رجل أعمال كويتي في لندن ، يبلغ سعرها 3 مليون جنيه إسترليني (13 مليون ريال سعودي)، الأضواء نحو الارتفاع الملحوظ في عمليات السرقة التي تستهدف السياح الخليجيين في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا على وجه العموم.

تتداول حسابات وصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي حاول لص ملثم كسر زجاج سيارة "بوغاتي شيرون - Bugatti Chiron" المملوكة للكويتي عبدالله البصمان في وضح النهار بلندن.

ويظهر اللص في مقطع الفيديو وهو يقود دراجته النارية بالقرب من سيارة البصمان في الشارع القريب من حديقة الهايد بارك في Mayfair يوم الأحد، قبل أن يجبرهما الازدحام المروري على التوقف للحظات بجوار بعضهما البعض.

ومع توقف سيارة البصمان في الازدحام المروري، أخرج اللص مطرقته الحديدة وبدأ بتوجيه ضربات نحو نافذة السيارة محاولًا كسرها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، تعمد اللص الاصطدام بسيارة البصمان عدة مرات قبل أن تنطلق السيارة الخارقة بسرعة ويفشل اللص في الحصول من أي ممتلكات البصمان الثمينة حيث كان يرتدي ساعة بلاتينيوم رولكس دايتونا بقيمة 110 آلاف جنيه إسترليني.

وقال شاهد عيان لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "كان اللصوص الدراجة البخارية في فندق بيركلي هذا الصباح وطلب منهم الموظفون النزول عن الرصيف. عندما غادر عبد الله في بوجاتي لحقوا به فورًا نحو طريق هايد بارك. أطلق أحدهم صفيرًا بوقه الذي أفترض أنه إشارة لبدء الهجوم".

وتابع: "أفترض أنهم كانوا ينتظرون تقاطع طرق كانوا يعلمون أنه يشهد ازدحامًا مروريًا، لذا كان لديهم الوقت لمهاجمة صاحب السيارة”.

وأظهرت اللقطات المصورة البسمان وهو يتلقى المساعدة للخروج من سيارته المتضررة في الفناء الأمامي للفندق.

وقالت شرطة العاصمة في لندن إن الهجوم قد يكون مرتبطا بعملية سطو ثانية في المنطقة في نفس اليوم، حيث تعرض رجل للاعتداء وسرقت ساعته، حيث ذكر رجل في الأربعينيات من عمره أنه تعرض للاعتداء من قبل رجلين سرقوا ساعته.

سرقة الخليجين في لندن

كشفت تقارير صادرة عن مركز الأبحاث العالمي أن انخفاض مستوى المعيشة في دول شرق أوروبا ودول البلطيق بنسبة 6.5% إضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي رافقت جائحة كورونا أدت إلى زيادة سرقات المحال التجارية في هذه الدول.

وكشف العديد من السياح الخليجيين عن تعرضهم لعمليات سرقة في الآونة الأخيرة مع عودة السياحة إلى الدول الأوروبية بعد توقف دام أكثر من عام بسبب إجراءات الإغلاقات التي رافقت جائحو كورونا.

نصائح للمسافرين الخليجيين لتجنب السرقة في أوروبا

ويقدم خبراء السياحة والسفر العديد من النصائح للسياح العرب عمومًا والخليجيين خصوصًا لتجنب التعرض للسرقة في الدول الأوروبية.

الإقامة في فندق معروف وسط المدينة وفي منطقة بعيدة عن أماكن السهر المشبوهة.

تجنب حمل مبالغ نقدية كبيرة والاعتماد على البطاقات المصرفية، سواء بطاقات الصرف أو الائتمان.

ارتياد الأماكن الآمنة فقط

تجنب المهاترات الكلامية التي قد تؤدي إلى حدوث مشاجرات واستخدام أسلحة.

الالتزام ببرنامج السياحة المنظم من جانب وكلاء السياحة والسفر.

عدم الخروج من الفنادق في ساعات متأخرة ليلاً خصوصاً عند التوجه إلى الأماكن النائية.

تفاعل واسع مع ظهور ولي العهد بنزال البحر الاحمر .. شاهد الفيديو

مطالبات بممارسة الجنس مع الحيوانات تثير الجدل في ألمانيا

خاتم خطوبة رجوة آل سيف: فريد من نوعه - ثمين للغاية - ويشبه خاتم أميرة موناكو