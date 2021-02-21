محمد بن سلمان يتوج "مشرف" بكأس السعودية العالمي.. وهكذا التزم بالتباعد الاجتماعي

توجهت أنظار العالم في اليومين الماضيين نحو السعودية وتحديدًا لميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالعاصمة الرياض الذي شهد انطلاق النسخة الثانية من كأس السعودية العالمي.

وفي نهاية الشوط الثامن من السباق الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل والذي بلغت جوائز شوطه الأخير 20 مليون دولار وهي الجائزة الأغلى لسباقات الخيل العالمية، توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجواد "مشرف" لمالكه الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل الذي تصدر السباق.

المراكز الثلاثة الأولى:

المركز الأول: نجح الجواد "مشرف" في قطع مسافة السباق التي بلغت 1800 متر بمدة زمنية بلغت 1:49:59 دقيقة حيث نجح بتحقيق الجائزة الكبرى لصاحب المركز الأول التي بلغت 10 ملايين دولار.

المركز الثاني: للجواد "تشارلاتان" في المركز الثاني وحصل على جائزة مالية قدرها 3.5 مليون دولار.

المركز الثالث: للجواد "قريت سكوت" في المركز الثالث لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز وحصل على جائزة مليون دولار.

وحظي ظهور بن سلمان في حفل التتويج على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد حرصه على التباعد الاجتماعي، والوقوف على بُعد مسافة كافية أثناء تشريفه الحفل، وتسليم جوائز البطولة لسعداء الحظ من الفائزين.

ويعد كأس السعودية العالمي، أضخم حدث في تاريخ رياضة الفروسية في العالم، حيث أثبت مستوى التنظيم الذي صاحب هذا الحدث الكبير قدرة السعوديين على تنظيم الأحداث العالمية بأعلى درجات الاحترافية.

ويعتبر "كأس السعودية" امتدادًا لنجاح النسخة الأولى بعد أن تم رفع قيمة الجوائز وزيادة أعداد المشاركين من الجياد العالمية بمشاركة 13 دولة و77 جوادا التي تترجم حجم وقيمة السباق دوليًا.

وتأتي الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية ترجمة للخطط العملية لرؤية ولي العهد في تعزيز مكانة السعودية والاستفادة من المقومات الكبيرة التي تملكها.

وكانت اللفتة الأبرز بين الحاضرين أمس تعزيز الزي السعودي التقليدي لدى المدعوين لحضور كأس السعودية العالمي، بالإضافة لحضور الخط العربي والفن الأصيل في أحداث السباق، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد وتأكيده على الاعتزاز بالهوية الوطنية.

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة