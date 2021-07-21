محمد بن سلمان يصطحب محمد بن زايد في شوارع الرياض بالـ"مرسيدس"

حظي آخر ظهور علني لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد باهتمام سعودي منقطع النظير.

ومثل أي ظهور علني للأمير السعودي، ينشغل المتابعون بإطلالة محمد بن سلمان وبكل تفصيل يتعلق بملابسه وساعاته وبثوبه وحتى عطره.

هذه المرة انشغل المتابعون بسيارة الأمير محمد بن سلمان حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، جرى التقاطه بكاميرا هاتف محمول في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، ويظهر سيارة سوداء بداخلها ولي العهد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويُظهر الفيديو عددًا من المواطنين وهم يحتفون بابن سلمان وولي عهد أبوظبي الذي وصل الرياض، الاثنين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جالسًا خلف مقود سيارة من نوع مرسيدس "S 500" موديل 2021، فيما جلس إلى جانبه محمد بن زايد.

مرسيدس S-class

تعتبر نسخة 2021 من طراز مرسيدس S-Class جيلًا جديدًا كليًا من هذا الموديل تطرحه الماركة الألمانية برفاهية أكثر وإمكانيات أداء أعلى.

الأسعار

ويتوفر من الطراز 4 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الافتتاحية من الطراز باسم S500 4Matic وتتوفر بتكلفة 110,850 دولارًا، تليها S580 4Matic بتكلفة 117,350 دولارًا.

من بعدها تأتي فئة S560 coupe التي تتوفر بتكلفة تبدأ من 132 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي S560 cabriolet التي تتوفر بتكلفة تبدأ من 140,000 دولار.

المحرك

ويطرح طراز s-class بمختلف فئاته بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني بسعة 3 لترات، ينتج قوة 429 حصانا، والثاني من فئة V8 بسعة 4 لترات ينتج قوة 496 حصانًا.

التقنيات

ويتوفر بنسخة 2021 من طراز مرسيدس S-CLASS، منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12.8 بوصة طراز OLED، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي من ماركة Burmester 3D، وتتوفر نسخة أقوى من النظام الصوتي من نفس الماركة Burmester 4D.