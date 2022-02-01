محمد بن سلمان يوعز بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا

في لفتة إنسانية، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتوفير طائرة إخلاء طبي من أجل نقل مواطن سعودي من أستراليا إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم في بلاده.

ونشر الحساب الرسمي للقنصلية السعودية في سيدني على موقع التدوين "تويتر" صورًا لعملية الإخلاء التي جرت أمس الاثنين بتوجيهات من الأمير الشاب.

انفاذاً لتوجيهات سمو #ولي_العهد بتوفير طائرة اخلاء طبي لنقل مواطن من استراليا الى المملكة، أطمئن سعادة القنصل العام #مشاري_بن_نحيت اليوم الاثنين على حالة المواطن قبل نقله للمملكة متمنياً له الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيارين على جهودهم. pic.twitter.com/R5UvDBWVnV — Saudi Consulate in Sydney (@KSAconsulateSYD) January 31, 2022

وأرفقت القنصلية السعودية الصور بتغريدة قالت فيها: "انفاذًا لتوجيهات سمو #ولي_العهد بتوفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من استراليا إلى المملكة، أطمئن سعادة القنصل العام #مشاري_بن_نحيت اليوم الاثنين على حالة المواطن قبل نقله للمملكة متمنيًا له الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيارين على جهودهم".

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع لفتة الأمير محمد بن سلمان الإنسانية، مؤكدين حرص القيادة السعودية على حياة المواطنين السعوديين حتى خارج حدود البلاد.