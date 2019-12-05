محمد.. يتصدر أسماء المواليد في المملكة المتحدة

كما هو الحال في كل عام، يُصدر مركز BabyCentre قائمته للأسماء الأكثر انتشارًا بين المواليد الجدد في المملكة المتحدة في عام 2019.

وكشف المركز بأن اسم (محمد) تصدر القائمة المؤلفة من 100 اسم، بينما كان يحتل المركز الثامن في العام الماضي.

وبهذا التصنيف، يتقدم اسم (محمد) على أسماء شعبيّة في الغرب كـ''نُوواه'' و''ليو'' و''أوليفر'' و''شارلي'' التّي احتلّت المراكز الخمس الأولى على التّوالي.

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كما كشفت القائمة ذاتها ظهور أسماء عربيّة أخرى في التّصنيف كـ"يوسف وأحمد وعلي وإبراهيم" التي تحصلّت تباعًا على المراتب 52 و75 و88 و90.

أما بالنسبة لأسماء الإناث، فقد تصدر اسم (أوليفيا) المركز الأول أيضًا للعام الثاني على التوالي.

كما احتلت الأسماء ''صوفيا'' و''آفا'' و''إميليا'' و''يسلا'' على المراتب الأربعة الأولى.

فيما تحصلت أسماء ليلى ونور وفاطمة ومريم ودليلة على المراتب 40 و45 و57 و59 و88 على التوالي.

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