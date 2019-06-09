مخالفة سير رومانسية .. شرطي مرور يغازل فتاة بمخالفة "الجمال المفرط بالطرق العامة"

اعتقد شرطي مرور في الأوروغواي أن تحرير مخالفة سير بحق فتاة ستكون وسيلة ممتعة وناجحة للتعبير عن إعجابه بجمالها بحجّة "الجمال المفرط بالطرق العامة".

وأوضحت الفتاة بأنها وأثناء سيرها عبرسيارتها في أحد شوارع مدينة بايساندو تلقت مخالفة بسبب "الجمال المفرط على الطرق العامة"، وذلك وفق ما كُتب على الورقة التي سلمها لها.

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ولم يكتفِ الشرطي بكتابة هذه العبارة الغريبة على وصل المخالفة، بل كتب في قسم الملاحظات منه أيضًا عبارة "أنا أحبك"، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.

وعلى ما يبدو أن الشرطي كان يحاول أن يكون لطيفًا مع الفتاة، ولم يكن في حسبانه أن الحادثة ستتطور إلى تحقيق معه.

وبعد أن انتشرت ورقة المخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت السلطات المعنية التحقيق مع الشرطي بسبب استخدامه وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، وذلك بحسب مصادر مطلعة.

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في حين أبدى البعض إعجابهم بطريقة الشرطي في مغازلة الفتاة، اتهمه آخرون بإساءة استخدام السلطة والتحرش.

وأطلق البعض على الشرطي وصف "شرطي مرور الحب".

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