مرآة سحرية نادرة عمرها قرون تكشف عن رسالة سرية صادمة

كشفت مرآة سحرية برونزية نادرة عمرها قرون عن رسالة سرية بعد عقود من التخزين في متحف أمريكي، ويعود تاريخ هذه المرآة إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر.

وبحسب المتحف، فإن الرسالة لم تكن ملحوظة للعين غير المجردة، ولكن المرآة السحرية كانت تخفي سرًا لا يصدق، كما قال المتحف أن المرايا السحرية فن قديم ترجع أصوله إلى عهد أسرة هان (206 ق.م إلى 220 م)، كما أن القطعة البرونزية والتي هي المرآة السحرية بها نقش منحوت على جانب واحد لا يمكن استخدامه كمرآة.

وعندما ينعكس الضوء الساطع على المرآة، يتم عرض الصورة المخفية على الحائط، وبحسب الدكتورة هو مي سونغ أمينة المتحف لفن شرق آسيا، المرآة السحرية يبلغ قطرها 22 سنتيمترًا، وبها نقش في الجزء الخلفي عبارة عن ستة أحرف صينية والتي تمثل اسم "أميتابها" وهو بوذا من أصل صيني.

وقالت سونغ لـ آرتنت نيوز: إنه قدر أو حظ حقا، كنا سنعرض العمل الفني البرونزي في معرض المتحف، وبدافع الفضول، أردت اختباره ".

لذلك قررت سونغ إحضار خبير ترميم إلى مخزن المتحف واختبار الضوء على مرآة سينسيناتي السحرية، وعقب محاولات عدة، ظهر سر المرآة منعكسا على الحائط أمامهم وكشف عن صورة بوذا وأشعة الضوء تنبعث من جسمه وهو جالس.

وفي جميع أنحاء العالم، تمتلك ثلاث مؤسسات أخرى فقط "مرآة سحرية" ذات طابع بوذي، في حين أنه لم تتمكن الخبيرة بعد من تحديد ما إذا كانت المرآة نشأت في الصين أو اليابان، لكنها تعتقد أنها قد تكون من الصين.

للمزيد من اختيار المحرر اقرأ أيضًا:

ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال لبنان 2022