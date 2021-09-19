مراهقة تتزوج أبًا يكبرها بـ42 عامًا.. وعائلتها تتصل بالشرطة بعد اكتشاف الفجوة العمرية بينهما

الحب لا يعرف عمرًا.. عبارة نسمعهما عندما تكون مشاعر الحب لا تعترف بشكل أو سن أو مكان أو بأي حقيقة أخرى، ولكن ليس عندما يكون الفارق العمري بين اثنين هو 42 عامًا.

تفاصيل هذه القصة قد تكون غريبة للبعض، لكنها حدثت في مدينة موديستو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حين تزوجت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا من أب لطفلين يبلغ من العمر 61 عامًا.

وكشفت المراهقة "أودري شايان سمايلي مون" بأنها تعرفت على "كيفين" (61 عامًا) على موقع المواعدة Badoo، في يناير من العام الماضي.

وقالت بأن والديها رحبوا به الآن في العائلة على الرغم من الاتصال بالشرطة في المرة الأولى التي التقوا به بعد اكتشافهم الفجوة العمرية بين ابنتهم وزوجها.

وقالت "أودري" وهي ضابطة الشرطة العسكرية: "على الرغم من وجود فجوة عمرية بيننا تبلغ 42 عامًا، إلا أنني انجذبت في البداية لسيرته الذاتية قائلة إنه أيضًا كان مخضرمًا عمل في الشرطة العسكرية، وفي غضون بضعة أشهر من الدردشة عبر الإنترنت، تزوجنا بشكل رسمي".

وتابعت: "اعترفنا بحبنا في يوليو 2020 حين التقيا رسميًا وشاركنا أول قبلة بيننا، لقد كنت متحمسة ومتوترة لرؤيته. لا يزال يتحدث عن اليوم الذي وضع فيه عينيه علي بشغف كبير، كيفن اتخذ الخطوة الأولى، يمكننا أن نتفق حقًا على أنه كان حبًا من النظرة الأولى".



ولم تكن "أودري" ولا "كيفن"، على علاقة بمثل هذه الفجوة العمرية الكبيرة من قبل، لكنهما يعتقدان أن الأمر لا يهم لأن لديهما الكثير من الأشياء المشتركة والروابط العميقة.

وقالت أودري: "ما يجعل علاقتنا رائعة ومثالية بالنسبة لنا هو حبنا المتزايد لبعضنا البعض".

وقبل لقاء "أودري"، كان "كيفين" متزوجًا لمدة 19 عامًا ولديه طفلان، تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا.

أطفاله يدعمون العلاقة ويسعدون برؤية مدى سعادة الزوجين.

وقالت أودري: "كانت عائلتي عدائية للغاية بشأن مقابلته في البداية، قمت بإرسال رسالة نصية إليهم أثناء غيابي معه وعدنا إلى منزل والدي حيث كانت الشرطة تنتظرنا بالخارج، كان الأمر مخيفًا في البداية ولكن كيفن كان مستعدًا للدفاع عن ما يؤمن به والآن بعد التعرف عليه، أصبحت عائلتي تحبه حقًا”.

وتابعت: "لمدة ثلاثة أيام، كانوا يصرخون عليه في كل مرة يأتي لرؤيتي ويفعلون كل ما في وسعهم ليخبروه كم هو فظيع لحبه لي. ومنذ ذلك الحين أثبت لهم كم يحبني حقًا وبعمق".



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