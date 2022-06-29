مرسول يستفز جماهير الأهلي السعودي بـ نظارات شمسية

أثار تطبيق مرسول ، أحد تطبيقات توصيل الطلبات في السعودية، استياء وغضب جماهير نادي الأهلي لكرة القدم بعد طرحه إعلان لـ" نظارت شمسية " اعتبره البعض "مستفز" ويحمل رسالة "مبطنة" هدفها الإساءة للنادي الرياضي ولجمهوره.

وبدأ الجدال المُثار حول تطبيق مرسول الإلكتروني قبل يومين حين نشر الحساب الرسمي له على موقع التدوين "تويتر" إعلانًا لـ نظارة شمسية وقام بالإشارة إلى حساب نادي الأهلي لكرة القدم.

وفي الوقت الذي اكتفى الحساب الرسمي لتطبيق مرسول التعليق على الإعلان بعبارة: "شوفوا هذا المكان: مغربي للبصريات على تطبيق مرسول"، إلا أن جماهير النادي الأهلي التقطت الرسالة واعتبرتها تحمل الكثير من المعاني أهمها "السخرية من النادي ومن جمهوره".

وذكر جمهور نادي الأهلي لكرة القدم أن هذا الإعلان جاء لاستفزازهم خاصة وأن نشره تزامن مع هبوط النادي رسميًا من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وتوجه جمهور النادي الرياضي نحو موقع التدوين "تويتر" للتعبير عن استيائهم من تعمد إدارة تطبيق مرسول الترويج لـ نظارات شمسية بطريقة "مستفزة".

واعتبر المغردون الأهلاويون أن حساب تطبيق مرسول تعمد الإشارة لحساب النادي في إعلانه في إشارة منه إلى أن النادي سوف يلعب الموسم المقبل 2022 – 2023 خلال فترة النهار، والتي تشتد فيها حرارة الشمس، مما يضطر المشجعين للبس نظارات شمسية.

وطالب المغردون بحذف التطبيق ومقاطعته لتعمده السخرية من مشاعر الجماهير، مستغلًا ذلك الحدث الرياضي للترويج للنظارات الشمسية.

وعلق أحد المغردين قائلًا: تطبيق فاشل لا يحترم العملاء وميولهم يجب أن توقفوا هذه المهازل من الموظف القائم على حسابكم فأنتم المتضرر الأكبر من ذلك".

فيما كتب آخر: "أنا أعلن مقاطعة التطبيق لأنه لا يحترم مشاعر جماهير الأهلي التي أبدت حزنها الشديد جراء هبوط النادي الأهلي".

"اعطوهم مو بس حذف لتطبيقهم المخيس مرسول، نقصو تقييمهم في App Store، جمهور الاهلي حيوريكم النظاره هذي كم حتخسركم، اعملوا هاشتاق مقاطعه خلونا نوصل التغريده للمجانين اللي ماشافوها".

"انا مندوب في مرسول ومودي فوق ٨٠٠ طلب والتقييمات فوق ال٥٠٠ قسما بجلال الله معاد اودي طلب لكم وبرنامجكم الخايس الحين احذفه والله يشهد علي".

وكان جماهير نادي الشباب قد ارتدوا نظارات شمسية في ختام الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب الإعلان رسميًا عن هبوط النادي الأهلي.

الأهلي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى

هبط الأهلي لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة يوم الاثنين الماضي، 27 يونيو 2022.

وكان نادي مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكن التعادل جعله يهبط إلى الدرجة الأولى لأول مرة وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

مرسول

منصة لتوصيل الطلبات عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، تعمل في المملكة العربية السعودية ومصر.

أسس مرسول شابين سعوديين هما أيمن السند، الذي أسس شركة ناشئة في مجال السيارات في 2013 من قبل ثم قام بإغلاقها بعدها بحوالي سنة، بحسب موقع مرسول، ونايف السمري، الذي كان لديه تجربة سابقة أيضًا في تأسيس شركته الخاصة وهي شركة إنتاج إعلامي، وذلك بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

يتيح تطبيق مرسول للعملاء الاختيار من بين مجموعة من مندوبين التوصيل حسب السعر الذي يحدده المندوبين أنفسهم. ثم يمكن للعملاء التواصل معهم عبر المحادثات النصية وأن يطلبوا منهم شراء وتوصيل أي شئ من المتاجر أو المطاعم أو الصيدليات المختلفة أو حتى توصيل أي أغراض من مكان لآخر وتتبع عملية التوصيل إلكترونيًا، وذلك بحسب تطبيق مرسول.

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