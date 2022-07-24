بعد ظهورها الأنيق في تخريج ابنها .. زوجة سلطان عمان تجري عملية قسطرة

أعلنت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الحاكمة حول العالم أن الشيخة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية ، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، أجرت عملية جراحية.

وكشفت هذه الصفحات أن زوجة سلطان عمان ، الُملقبة بـ"الشيخة الجليلة"، خضعت لعملية جراحية مباشرة بعد حضورها حفل تخريج ابنها ولي العهد ذي يزن بن هيثم آل سعيد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة يوم السبت، 23 يوليو 2022.

زوجة سلطان عمان تجري عملية جراحية

وذكرت هذه الصفحات التي تنشر أخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجة سلطان عمان خضعت لعملية طارئة لقسطرة القلب.

وحول الحالة الصحية للسيدة الجليلة، ذكرت هذه الصفحات أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح دون كشف المزيد من التفاصيل حول المستشفى الذي أجرت فيه العملية الجراحية.

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة الجليلة دوام الصحة والعافية.

إصابة زوجة عمان السيدة الجليلة

ولاحظ متداولو صور في صور التقطت عن قرب لعهد البوسعيدية السيدة الجليلة تواجد إصابة بيدها اليمنى.

وظهرت زوجة سلطان عمان، وهي تلف "الشاش" الطبي على يدها، ما أثار الجدل بين العمانيين، عن طبيعة هذه الإصابة.

السيدة الجليلة في حفل تخرج ولي العهد

خطفت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية ، الأنظار لها خلال حضورها حفل تخريج ابنها ولي العهد ذي يزن بن هيثم آل سعيد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة يوم أمس السبت، 23 يوليو 2022.

وتحولت إطلالة زوجة سلطان عمان الشيخة عهد الراقية والمحتشمة إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمالها وأناقتها الفخمة.

وأطلت الشيخة عهد بعباءة أنيقة باللون الأزرق السماوي بتطريزات على شكل ورود من ناحيتي الأكتاف والأكمام، ونسقتها مع شال من نفس اللون.

أما على صعيد المكياج، اعتمدت زوجة سلطان عمان الشيخة عهد المكياج الترابي البسيط الذي أبرز جمالها العربي الأصيل بطريقة رائعة.

والتقطت عدسات الكاميرات لحظات رائعة لسطان عمان هيثم بن طارق وزوجته الشيخة عهد خلال جلوسهما على مقصورة حضور عرض التخريج العسكري.

وظهرت علامات الفرح على وجه زوجة سلطان عمان السيدة الجليلة، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة.

كما التقط السلطان هيثم بن طارق وزوجته السيدة الجليلة، كما يلقبها العمانيون، صورًا تذكارية مع نجلهما ولي العهد ذي يزن بن هيثم آل سعيد والسّيد عزان بن قيس آل سعيد، وهو نجل شقيق السلطان هيثم.

زوجة سلطان عمان عهد بنت عبد الله البوسعيدية

اسمها الكامل: عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية. ولدت في محافظة مسقط.

والدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.

يعود نسب أسرتها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

تعليم السيدة الجليلة

تلقت السيدة الجليلة تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة.

أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع.

زواج السيدة الجليلة

تزوجت من السلطان هيثم بن طارق، ولهما من الأولاد:

ذي يزن بن هيثم آل سعيد

بلعرب بن هيثم آل سعيد

ثريا بنت هيثم آل سعيد

أميمة بنت هيثم آل سعيد

كم عمر زوجة سلطان عمان؟

لم يتم الكشف عن عمر زوجة سلطان عمان

ذي يزن يستعد لتخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية

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