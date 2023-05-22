مزحة عن الجيش تسبب فضيحة مدوية في الصين.. غرامة مالية ضخمة وخوف على حرية التعبير

ألقى الممثل والنجم الصيني "لي هاوشي" مزحة عن الجيش خلال عرضه الأخير، وتسببت هذه المزحة بأزمة كبيرة في الصين تصدرت حديث الصحف والسوشال ميديا حيث وصفت بـ "المهينة".,

تفاصيل المزحة التي القاها النجم الصيني لي هاوشي



فتحت الشرطة المحليّة في العاصمة بكين تحقيقاً بعد أن قام ممثل كوميدي شهير يدعى لي هاوشي بإلقاء مزحة ونكتة عن الجيش الصيني عبر الانترنت وخلال عرضه الكوميدي، وتسببت هذه النكتة بضجة كبيرة في البلاد ووصفت بـ "الفضيحة".

وأدّت هذه النكتة حول الجيش الى فرض غرامة مالية كبيرة وصلت إلى مليوني دولار تقريباً بالاضافة الى إلغاء العديد من العروض الكوميدية التي كان من المفترض ان تعرض في تلك الفترة.





وعن هذه الضجة وردود الفعل قال محلل سياسي: "الكوميديا الارتجالية كانت ملاذًا للناس ويستطيعون الاستمتاع بتعليقات حول الحياة العامة لكن بعد ما حدث ستتقلّص حريّة التعبير تماماً".



وألغت السلطات الصينية العديد من العروض الكوميدية بعد هذه الواقعة، كما أصبح هناك مخاوف عديدة حول مستقبل الكوميديا الارتجاليّة.



وفرض مكتب السياحة في بكين غرامة ماليّة ضخمة قدرها 2 مليون على الشركة التي استضافت العرض الكوميدي ومنعها من استضافة اي عروض أخرى.