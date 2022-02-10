مسؤول سعودي في الصحة : لم يتم رصد أي زومبي بعد عامين من لقاح كورونا

ما زال الكثير حول العالم يشككون في فعالية اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وقدرتها على حماية البشر حتى أنهم أطلقوا حولها مجموعة من الخرافات والأفكار الخاطئة ومنها أن البشر سيتحولون إلى زومبي بعد تلقي الجرعات.

وأصبحت مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة حول لقاحات "كورونا" جزءًا كبيرًا من جهود الحكومات والعاملين في القطاع الصحي، مع استمرار عزوف الملايين عن التطعيم.

في السعودية، أعلن الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، سقوط عدد من دعاوى المناهضين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال عبدالله عسيري عبر سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "دعوى رفض الاعتماد الطارئ سقطت، بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس 2021".

وتابع: "دعوى التعديل الجيني سقطت، بمرور سنتين، ولم يرصد اي زومبي حول العالم".

وأكمل: "دعوى الإبادة للجنس البشري سقطت، بملايين الأرواح التي أنقذها الله بهذه اللقاحات".

وواصل: "دعوى العقم سقطت، بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك، ومعدلات الخصوبة خير دليل".

واختتم: "دعوى قتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب، ملايين الجرعات ولم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب، الناجمة عن اللقاح".