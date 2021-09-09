مستخدمًا علاقة ومروحة كهربائية.. سجن سنغافوري بتهمة تعذيب كلبه الأليف

اعترف رجل من سنغافورة بأنه عذب كلبه الأليف باللكم والضرب ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "كليمنت شيا تيان شيانغ" في العديد من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بنفسه أو من قبل ابن عمه وهو يضرب ويعذب كلبه الأليف مرارًا وتكرارًا.

واعترف "كليمنت" بأن صور مقاطع التعذيب قبل ثلاث سنوات ولكنها انتشرت على نطاق واسع مؤخرًا وسط مطالبات باعتقاله ومحاكته في المحكمة.

وأقر السنغافوري البالغ من العمر 42 عامًا بأنه مذنب خلال محاكمته التي عقدت يوم أمس الأربعاء (8 سبتمبر) في أربع تهم تعذيب حيوان بقسوة وذلك بموجب قانون الحيوانات والطيور.

كما سينظر قاضي المقاطعة "لورين هو" في تهمتين أخرتين - بما في ذلك عدم اتخاذ خطوات معقولة لضمان حماية الكلب من الإصابة أو المرض، وهما الأمراض الجلدية والتهابات الجلد والأذن - لإصدار الحكم في 7 أكتوبر.

وخلال المحاكمة، أبقى "كليمنت" رأسه منحنيًا حيث تم عرض مقاطع الفيديو، التي تم التقاطها بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2017 في شقته Farrer Park Road، في المحكمة.

وقالت نائبة المدعي العام (DPP) نورين تان للمحكمة أن "كليمنت" اشتر الكلب "بودل" مقابل 2000 دولار سنغافوري في عام 2016 وكان حينها يبلغ من العمر أربع سنوات، وفي 2017 أعطاه لصديقته السابقة.

وفي أحد المقاطع التي التقطتها ابن عمه، قام "كليمنت" بربط فم الكلب بخيط أبيض قبل أن يضربه عدة مرات، بينما يمسكه من رقبته لمنعه من الهروب.

وتم تغريم ابن عم "كليمنت" مبلغ 4500 دولار سنغافوري في يوليو لفشله في وقف التعذيب.

وفي مقطع آخر، يمكن سماع "كليمنت" وهو يقوم بالعد التنازلي قبل استخدام شماعات بلاستيكية لضرب ساق الكلب الخلفية اليمنى والساق الأمامية اليمنى بشكل متكرر، ثم رفع الكلب وضربه في الهواء تم إغلاق فمه بخيط أبيض مرة أخرى.

في مقطع سجله "كليمنت" بنفسه، يمكن رؤيته وهو يبتسم للكاميرا، ثم يسحب الكلب من أذنيه ويضرب وجهه مرارًا وتكرارًا.

وفي مقطع آخر، ربط أرجل الكلب الأمامية وفمه، كان يرتجف بشكل محزن وهو مستلق على منشفة وردية وأخفى وجهه في وسادة.

في مقطع خامس التقطه ابن عم "كليمنت"، أجبر الكلب على الوقوف أمام مروحة بعد ربط ساقيه الأماميتين معًا.



ووفقًا للقانون السنغافوري، يمكن سجن المدانين بتعذيب حيوان بقسوة لمدة تصل إلى 18 شهرًا أو غرامة تصل إلى 15000 دولار سنغافوري، أو كليهما. يمكن أيضًا استبعادهم من امتلاك حيوان لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

