مسلسل "عائلة سيمبسون" يضرب من جديد.. هل تنبأ بانفجار مرفأ بيروت؟

ما زال حادث انفجار مرفأ بيروت قبل أيام يحتل مساحة كبرى بين أخبار المواقع الصحفية والإعلام، متخطيًا أخبار مستجدات "كورونا"، وذلك لما تركه من دمار هز أركان العاصمة اللبنانية رافقه من ردود أفعال متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما بدأ جمهور منصات التواصل تداول مقاطع فيديو من المسلسل الشهير "عائلة سيمبسون" تثبت أن صُنّاعه تنبؤوا بانفجار مرفأ بيروت، وهو الأمر الذي على غرابته لم يستنكره أحد لما عرف عن المسلسل من تفاصيله الكثيرة والعجيبة التي قدمها صُناعه قبل سنوات وتحققت.

ويُظهر مقطع "سمبسون"، شخصًا ملتحيًا يدخل إلى متجر للذخائر، ويحدث انفجارًا عن طريق الخطأ بعد وصول النار إلى إحدى القنابل.

اللافت في الفيديو أن الشكل الذي أحدثه انفجار "سمبسون" قريب من طريقة انفجار "بيروت".

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ودائمًا ما يربط ناشطون بين مشاهد "سبمسون" وأحداث جديدة على الساحة السياسية والاجتماعية.

وبينما يشير البعض إلى وجود نظرية "مؤامرة"، يفند آخرون تلك الفيديوهات بأن بعضها يأتي على سبيل "الصدفة"، وأخرى تتم فبركتها للإيحاء بأنها تنبأت بأي حدث عالمي قادم.

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يذكر أن نحو 2750 طنّا من مواد نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت، ما خلّف نحو 100 شهيد، وأكثر من 4 آلاف جريح.