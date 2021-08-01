مسيحية هاربة من داعش.. ماريا فرهاد سالم تتوج بلقب ملكة جمال العراق 2021

توّجت ماريا فرهاد سالم للقب ملكة جمال العراق لعام 2021، خلال حفل أقيم بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الخميس الماضي 29 يوليو 2021.

ونجحت ماريا (20 عامًا) في تحقيق لقب ملكة جمال العراق متفوقة على 17 فتاة شاركن في المنافسة من مختلف المدن العراقية.

وتنحدر ماريا من أسرة مسيحية من سهل نينوى، وهي طالبة علوم الحاسبات، نزحت إلى أربيل بعد احتلال تنظيم داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014.

وبعد فوزها باللقب، عبرت ماريا عن سعادتها، وقالت لوسائل إعلام محلية في العراق: "سيكون لدى مستقبلًا ومشاريع كثيرة تفيد بلدي".

وقال حلكوت زاهر، عضو لجنة التحكيم، إنه كان أول كردي ينضم إلى لجنة التحكيم في المسابقة التي أقيمت منذ عام 1947.

وأقيمت مسابقة ملكة جمال العراق لأول مرة في عام 1947، وكانت ريمي دنهور من أصل يهودي أول لقب ملكة جمال العراق.

وتم إلغاء مسابقة ملكة جمال العراق من 1973 إلى 2014 بسبب الحروب والصراعات السياسية التي مر بها العراق.

ملكة جمال العراق

1930 - 1948: تنظيم المسابقة لأول مرة

في منتصف الثلاثينات قام استوديو ارشاك للتصوير بعرض صور النساء الجميلات اللواتي كن يلتقطن صورهن في الاستوديو باختيار أجمل فتاة أو سيدة ويتم نشر صورتها بحجم كبير وتلقب حاملة الصور بــ"ملكة جمال بغداد"، نالت الفكرة اعجاب الجماهير وزاد الاقبال على استوديو ارشاك حيث يتنافسن الفاتنات متمنين بان يتم اختيار صورهن، وفي العام 1934 تم تنظيم أول مسابقة جمال رسمية في نادي العلوية برعاية استوديو ارشاك.

1950 - 1960: تغيير شروط المسابقة وثورة 14 تموز

في عام 1950 تولت وزارة السياحة تنظيم حفل انتخاب ملكة جمال المملكة العراقية وذلك عند هجرة منظم الحفل الاصلي السيد دنكور إلى بريطانيا مع زوجته. جرت العادة في السابق بقبول ترشيح السيدات المتزوجات في حال تستوفي شروط السن، ولكن في العام 1957 تم تغيير معايير القبول باستثناء المتزوجات والسماح فقط للآنسات غير المتزوجات فيما بقيت شروط السن للفتيات ما بين السن 17- إلى 24 عامًا، وكان العام 1957 رائدًا في تقديم الجوائز حيث حصلت حاملة اللقب على منحة دراسية إلى بريطانيا وتدخل المنحة حيز التنفيذ عندما تتوج الملكة خليفتها في العام المقبل.

وعند قيام ثورة 14 تموز عام 1958 تم تأجيل المسابقة التي جرت العادة تنظيمها في شهر كانون الأول استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية إلى شهر تموز من العام 1959 وتم تغيير اللقب من ملكة جمال المملكة العراقية إلى ملكة جمال العراق وتحمل الملكة الجديدة لقب نفس السنة التي يتم تتويجها فيها.

1960 - 1979: أول مشاركة دولية للعراق

في العام 1963 تولت هيئة السياحة تنظيم المباراة، ولأول مرة ارتدن المتباريات ملابس البحر في الحفل الشبه نهائي والذي يجري قبل أربعة أيام من الحفل النهائي، وكانت هذه آخر سنة يتم تقديم المنحة الدراسية للفائزة من ضمن الجوائز التي تحصل عليها الملكة، انحصرت وضيفة ملكة الجمال إلى حضور الاحتفالات والكرنفالات الرسمية مثل أعياد الربيع وعيد الشجرة والمرأة وغيرها.

في الأعوام 1970 إلى 1973 تم حذف ارتداء ملابس البحر من المباراة، حتى ولو كان ذلك يقتصر على ارتداء المتنافسات ملابس البحر في الحفل القبل النهائي أمام لجنة الحكم فقط وليس على المسرح، وذلك بسبب تصاعد الأصوات نحو العالم ضد مسابقات الجمال من قبل منظمات حقوق المرأة، أصبحت مباراة ملكة جمال العراق جزء من الثقافة العراقية وكان المجتمع ينظر إلى حاملة اللقب بأنها أميرة المجتمع أو ممثلة ويعاملها من مشاهير المجتمع العراقي.

في عام 1971، دعا محافظ الموصل السابق علاء الدين بكري ملكة جمال الكون 1971 جورجينا رزق إلى الموصل لمسابقة ملكة جمال بغداد التي فازت بها ناسيك شالي. وبعد ذلك بعام، أنشأ السيد بكري "ملكة جمال العراق الدولية" للمشاركة في المسابقات العالمية حيث شاركت حاملة اللقب في العام 1972 الأنسة وجدان برهان سليمان في مسابقة ملكة جمال الكون ومثلت العراق في المسابقة العالمية في بورتوريكو. في العام 1974 تم إعادة ارتداء ملابس البحر من قبل المتنافسات في المسابقة.

1980 - 1999: إلغاء المسابقة بسبب الأوضاع السياسية

بدأت الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية وكانت المسابقات تنظم بشكل محدود ولديها جمهورها حيث أن الجمهور الأصلي ومتابعين هذه المسابقات كادوا ينحصرون على الفئة البرجوازية في المجتمع التي لم تأبه إلى حالة الحرب التي كان يعيشها العراق، وفي العام 1988 تم إلغاء هيئة السياحة الوطنية وتم بيع حقوق تنظيم ملكة جمال العراق إلى القطاع الخاص، ويعتبر عقد الثمانينات والتسعينات من أصعب الفترات في تاريخ مسابقة الجمال من حيث الجمهور، حيث انحصرت المسابقة على نخبة معينة من المجتمع وكاد لا يذكر أي شيء في الإعلام العراقي عن ملكة الجمال.

2000 - 2014: مرحلة الانقطاع والمسابقات غير الرسمية

مرت هذه المسابقة بمرحلة انقطاع طويلة بسبب الحروب والصراعات السياسية وظلت المسابقة بدون جهة محددة تشرف عليها وتنظمها وتركت للنوادي الاجتماعية العريقة وكانت على الصعيد المحلي وغير معترف بها دولياً، نظمت عام 2006 مسابقة ملكة جمال فازت فيها تمارا جورجينا وبعد أربعة أيام اضطرت للسفر خارج العراق خوفًا من اعتداءات المسلحين، وبعد انسحابها حصلت سيلفا شاهاكيان على اللقب.

وبعد ذلك بدأت تنتعش مسابقات ملكات الجمال في نادي الصيد العراقي، حيث فازت ياسمين كنعان بلقب ملكة جمال بغداد 2009 وفي عام 2013 فازت هند فاضل باللقب وفي عام 2014 أقيمت مسابقتين فازت هالة سلام عباس في المسابقة الأولى وفازت ورود العزاوي في المسابقة الثانية وفازت تارة فارس كوصيفة أولى.

2015 - الحاضر: رجوع المسابقة رسميًا بعد مرور 43 سنة

في عام 2015 بعد مرور 43 سنة فازت شيماء قاسم بلقب ملكة جمال العراق 2015 في منافسة شاركت فيها تسع متسابقات بعد تصفيات امتدت عدة أشهر.

في 3 أغسطس 2017 تم سحب لقب ملكة جمال العراق من فيان السليماني بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة من شخص يدعى طالب عزيز يحمل الجنسية الأيرلندية.

في 1 نوفمبر 2017 تم تتويج سارة عيدان في حفل عقد في مقر منظمة ملكة جمال العراق في القادسية ببغداد. وقد تم اختيارها بالتشاور مع منظمة ملكة جمال الكون وتم تتويج سارة من قبل ملكة جمال العراق لعام 2015 شيماء قاسم، بعد تجريد فيان السليماني من اللقب بسبب مخالفتها لقواعد المسابقة، وسارة عيدان مثلت العراق في مسابقة ملكة جمال الكون 2017 في الولايات المتحدة.

في 16 ديسمبر 2017 توجت إدارة مهرجان السياحة العربية في مصر، فرح حداد (الوصيفة الأولى لملكة جمال العراق لعام 2015) بلقب "ملكة جمال الشرق الأوسط وبلاد الشام" لعام 2018.

في 2019 شاركت هند كامل بمسابقة ملكة الجمال العالمية التي حدثت في المكسيك في يناير 2020 ومثلت العراق ولكنها لم تفز، وكانت هذه المشاركة الأولى للعراق في هذه المسابقة.

في يوليو 2021 بدأت مسابقة ملكة جمال العراق 2021 وشاركن في المسابقة أكثر من عشرين متسابقة.