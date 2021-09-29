مشاجرة بالمايوهات على شواطئ أستراليا .. وتصفيق حار من المتواجدين (صور)

شهدت شواطئ الضواحي الشرقية للعاصمة الأسترالية سيندي مشاجرة حامية الوطيس يوم الجمعة الماضي بين فتيات بالمايوهات وهو ما أثار استهجان المتواجدين ودفع الشرطة الى التدخل.

وأظهرت لقطات مروّعة لفتاة مراهقة ترتدي البكيني الأسود وهي تحوم فوق ثلاث نساء أخريات يجلسن على شكل بالقرب من شاطئ كوجي قبل أن تهاجمهن وتبدأ بضربهن.

يبدو أن النساء يخوضن جدالًا حادًا قبل أن تجر الفتاة ذات البيكيني الأسود إحدى الفتيات الأخريات من يدها وتهاجمها بشراسة على العشب.

لكن على ما يبدو أن هذا المشهد المريب قد نال إعجاب المتواجدين هناك، حيث سُمع صوت مجموعة من الشبان وهم يشجعون الثنائي على استمرار العنف.

وبعد دقائق من اندلاع الشجار، وصلت شرطة نيو ساوث ويلز الى المكان لفض الشجار لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وقال متحدث باسم الشرطة الإعلامية: "حوالي الساعة 2.10 ظهر يوم الجمعة، تم استدعاء الشرطة إلى Coogee Bay Oval، كوجي، بعد تقارير عن قيام فتاة مراهقة بالاعتداء على فتاتين أخريين، وجرى فض الشجار وبدء التحقيق"، ولم يتم إعلان النتائج حتى هذه اللحظة.

ووالد الشابة المعتدى عليها أكد أنه سيترك الأمر للقانون لاستعادة حق ابنته، ولم يذكر أي شيء عن سبب العراك وظل الأمر مبهم أمام الكثيرين.