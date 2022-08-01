8 أحداث فلكية مثيرة في أغسطس .. تعرف عليها

يستعد عشاق الرصد الفلكي وعالم الفضاء حول العالم لرؤية ظواهر و أحداث فلكية مثيرة للاهتمام خلال شهر أغسطس / آب الجاري.
ويمكن لعشاق الفلك الاستمتاع بهذه الأحداث والظواهر التي ستزين سماء الليل خلال شهر أغسطس الذي يصل عدد أيامه إلى 31 يومًا.
أحداث فلكية مثيرة في أغسطس
إذا كنت من عشاق عالم الفلك، اضبط مفكرة مواعيدك الخاصة لشهر آب / أغسطس، كي لا تفوت على نفسك متابعة تفاصيل أحداث مثيرة سيشهدها العالم خلال الأيام القادمة.
سيتم التركيز على أهم 8 أحداث فلكية.
- 4 أغسطس: يقترن كوكب عطارد مع نجم قلب الأسد.
- 6 أغسطس: يقترن كوكب الزهرة مع النجم بولوكس في برج الجوزاء.
- 7 أغسطس: اقتران القمر مع نجم قلب العقرب.
- 12 أغسطس- اكتمال القمر (بدر شهر محرم) واقترانه بكوكب زحل
- 13-12 أغسطس: زخة شهب البرشاويات، يصل عدد الشهب فيها إلى 60 شهاب في الساعة.. تظهر الشهب كما لو كانت تأتي من كوكبة فرساوس.. أفضل مشاهدة لزخات الشهب يكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.
- 14 أغسطس- زحل في التقابل مع الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل.
- 15 أغسطس- اقتران القمر والمشتري.
- 17 أغسطس- اقتران كوكب الزهرة مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان.
- 19 اقتران القمر والعنقود والثريا
- 24 أغسطس- اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء.
- 25 أغسطس- اقتران القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل.
- 27 أغسطس- القمر الجديد (محاق شهر صفر).
- 27 أغسطس- عطارد في أقصى استطالة له من الشمس تبلغ 27.3 درجة، وهو أفضل وقت لرصد عطارد.
- 29 أغسطس- اقتران القمر وعطارد.
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