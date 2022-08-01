8 أحداث فلكية مثيرة في أغسطس .. تعرف عليها

يستعد عشاق الرصد الفلكي وعالم الفضاء حول العالم لرؤية ظواهر و أحداث فلكية مثيرة للاهتمام خلال شهر أغسطس / آب الجاري.

ويمكن لعشاق الفلك الاستمتاع بهذه الأحداث والظواهر التي ستزين سماء الليل خلال شهر أغسطس الذي يصل عدد أيامه إلى 31 يومًا.

أحداث فلكية مثيرة في أغسطس

إذا كنت من عشاق عالم الفلك، اضبط مفكرة مواعيدك الخاصة لشهر آب / أغسطس، كي لا تفوت على نفسك متابعة تفاصيل أحداث مثيرة سيشهدها العالم خلال الأيام القادمة.

سيتم التركيز على أهم 8 أحداث فلكية.