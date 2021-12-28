مشهد يحب الأنفاس .. فتاة تقف على برج خليفة لتصوير إعلان

أصدرت شركة طيران الإمارات قبل أشهر إعلانًا تم تصويره على قمة أعلى مبنى في العالم، برج خليفة، وقد أثار على الفور ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعرض الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية نيكول سميث لودفيك، مدربة القفز بالمظلات المحترفة، بصفتها أحد أفراد طاقم طيران الإمارات تقف على قمة برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 مترًا.

ويبدأ الإعلان بلقطة مقرّبة لـ"نيكول" وهي تقلّب لوحات تحمل رسائل في إيماءة للمشهد الشهير في أغنية عام 2003 "Love Actually"، ومع ابتعاد الكاميرا واتساع المشهد، سرعان ما يكتشف أنها تقف على أعلى قمة في العالم.

ويوفر الإعلان منظرًا خلابًا لدبي يمتد مئات الأقدام أسفل نيكول، التي تقف على حافة ضيقة والرياح تعوي من حولها.

وبينما أثار الفيديو ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بمفهومه المبتكر، أثار قسم من الإنترنت أيضًا شكوكًا حول حقيقته، إذ اتهم بعض المغردين على "تويتر" شركة طيران الإمارات باستخدام الشاشات الخضراء لتصوير الفيديو بدلًا من الصعود إلى قمة برج خليفة.

وبعد التشكيك في حقيقة الفيديو، شاركت الشركة الإماراتية على تويتر مقطع فيديو يظهر أن الإعلان قد تم تصويره بالفعل فوق أعلى ناطحة سحاب في العالم.

وقالت الشركة إن التصوير في القمة استغرق تخطيطًا صارمًا وبروتوكول أمان صارمًا.

Real or fake? A lot of you have asked this question and we’re here to answer it.

Here’s how we made it to the top of the world’s tallest building, the @BurjKhalifa. https://t.co/AGLzMkjDON@EmaarDubai #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/h5TefNQGQe — Emirates Airline (@emirates) August 9, 2021

وأوضحت طيران الإمارات في بيان لها أنه تم "توجيه دعوة إلى فريق طاقم الطائرة الخاص بطيران الإمارات، وبينما كان هناك بعض المرشحين الراغبين والقادرين، تم اختيار مدربة قفز مظلي محترفة لضمان أعلى مستويات السلامة.

وللتصوير في الجزء العلوي من ناطحة السحاب، تم إنشاء منصة مخصصة بعمود للممثلة لتقف عليها، وقالت: "تم ربطها بالعمود بالإضافة إلى نقطتين مختلفتين أخريين مباشرة إلى القمة، من خلال حزام خفي تحت زي طيران الإمارات".