مشهور تركي ينشر فيديو ولادته .. والمدعي العام يحقق في صحة حمله

فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا ضد مشهور التيك توك "مكرمين جيزكين"، والذي تظاهر بالحمل لمدة 9 أشهر وادعى إنجاب طفله قبل أيام في إحدى المستشفيات التركية.

وكشفت وسائل إعلام محلية في تركيا بأن "مكرمين" استمر في نشر صور ومقاطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك" لبطنه المنتفخة مدعيًا بأنه "حامل" ويستعد لاستقبال طفله الأول.

وزعم "مكرمين" بأنه أنجب طفله يوم الثلاثاء الماضي، 7 يونيو، وشارك لحظات الولادة في غرفة التوليد برفقة طاقم الأطباء والممرضين الذي تواجدوا حوله لإتمام العملية حتى خرج من المستشفى حاملًا طفله بيده.

في وقت قصير أصبح "مكرمي" حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا كما شاهد مقطع فيديو ولادة أكثر من 7 مليون شخص حتى وصل الفيديو للنائب العام في إسطنبول.

وطالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بإغلاق حساب "مكرمين" لاحتوائه على منشورات غير لائقة، فيما انتقد الكثيرون تصرف الكوادر الطبية وإدارة المستشفى لمساعدته في تضليل الجمهور والموافقة على نشر مقاطع فيديو من داخل غرفة العمليات.

وبعد ردود الفعل الغاضبة، بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا ضد "مكرمين جيزكين" وطاقم المستشفى بتهمة الأفعال الفاضحة والاستعراض.

في حين تساءل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن "جنس" المدعو "مكرمين" ما إذا كان بالفعل امرأة يمكنها الحمل والولادة، أم أنه "شاب يدعي الحمل" أو أنه متحول جنسيًا.

كما تساءل الكثيرون عن عمر "مكريمن" ومن هو "زوجها أو زوجه"!!!