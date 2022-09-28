مشهور تيك توك ابراهيم مالك في قبضة الأمن المصري.. ما هي تهمته؟

تناقلت وسائل إعلام مصرية أنباء القبض على مشهور تيك توك المثير للجدل ابراهيم مالك بتهمة انتهاك معايير المجتمع الأخلاقية من خلال جلسات البث المباشر عبر حسابه على تطبيق "تيك توك".

وأرفقت وسائل الإعلام أنباء القبض على إبراهيم مالك بمقطع وصور توثق اقتياده من قبل قوات الأمن المصرية واصطحابه إلى أحد مراكز الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام أن التحرك الأمني بحق المدعو إبراهيم مالك جاء بعد بلاغ رسمي تقدم به المحامي بالنقض أشرف فرحات على موقع النيابة العامة، يتهمه بالتحريض على الفسق والفجور.

وأكد المحامي بالنقض أشرف فرحات أن الشرطة ألقت القبض على اليوتيوبر إبراهيم خليفة، الشهير بـ"إبراهيم تيك توك" بعد أن تقدم ببلاغ ضده على للنائب العام، يتهمه بالتحريض على الفسق والفجور.

وذكر المحامي فرحات أن البلاغ ضد إبراهيم مالك جاء بهدف ردعه عن أفعاله التي يقوم بها في البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة بهدف ردع كل من تسول له نفسه إتيان مثل تلك الأفعال.

القبض على ابراهيم مالك

إبراهيم مالك

بحسب المحامي فرحات، فإن إبراهيم مالك يواجه عدة اتهامات وهي:

ارتكاب جرائم تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع المصري

إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2013 قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ارتكاب أفعال تحرض على الفجور في البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر المحامي أن المدعو ابراهيم مالك يهدف إلى التربح على حساب متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي من خلال إثارة الجدل والتلفظ بعبارات جريئة تخدش الحياء العام متجاهلًا قيم المجتمع المصري.

عقوبة إبراهيم مالك

نقلت وسائل إعلام مصرية عن المحامي أشرف فرحات أن إبراهيم مالك قد يواجه عقوبة السجن من عام لـ 3 سنوات.