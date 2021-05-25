مشهور يغافل فتاة تعمل بالمقاهي ليصورها ويسخر منها.. ومطالبات بمحاسبته

أثار أحد مشاهير "سناب شات" استياء الشارع السعودي بعد تعمده تصوير فتاة تعمل في إحدى المقاهي من أجل السخرية من مظهرها الخارجي.

وبحسب الصورة التي نشرها المشهور، فقد ظهرت الفتاة وهي تستند على إحدى الطاولات لأخذ استراحة قصيرة من عملها الشاق، لكنها لم تكن تعرف بأن أحدهم كان يتربص بها ليصورها من أجل السخرية منها.

وأرفق المشهور الصورة التي التقطها بتعليق جاء فيه: "شكله يوم خلص رمضان شغلوهم أوفر تايم"!

لكن المشهور لم يكن يعلم بأن "مزاحه الثقيل" قد يكلفه كثيرًا، حيث أكد المستشار القانوني إبراهيم المشعل أن ذلك التصرف يعد انتهاكًا لخصوصية الآخرين وجريمة معلوماتية وتنمرًا، وليس ترفيهًا، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليها، ومن حق الفتاة المتضررة رفع دعوى قانونية وقضائية على المشهور لارتكابه جريمتين؛ تنمر، وجريمة معلوماتية بتصوير القناة في مكان عام بشكل غير نظامي، ودون استئذان من الفتاة!

وأشار الى أن انتهاك لخصوصية الآخرين تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال!

ووصف المشعل صناعة المحتوى لدى بعض المؤثرين فيها، ببعض من الجهل بدافع الحصول على أكبر عددٍ من الإعجاب والمشاهدات، مشيرًا إلى حاجتهم إلى المزيد من التثقيف قانونيًا وأخلاقيًا حول نوع المحتوى الذي ينشرونه.