مصر : معلم ينشر صور عارية لزميلته لرفضها الزواج منه

في الوقت الذي ما يزال الشارعين الأردني والمصري في حالة صدمة وذهول بعد مقتل فتاتين بعمر الورود على يد شابين مجرمين، انتشرت في مصر اليوم تفاصيل شنيعة لشاب قام بنشر صور عارية لزميلته لرفضها الزواج منه.

وكشفت وسائل إعلام محلية في مصر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر رفضت الطعن المقدم من مدرس ثانوي قام بنشر صور زميلته المدرسة بنفس المدرسة التي يعمل بها بسبب رفضها الزواج منه وقالت له "لا".

وأيدت المحكمة قرارًا بوقف المدرس عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وأمرت بمصادرة الكفالة.

وكان المدرس قد أقدم على نشر صورًا عارية لزميلته بالمدرسة بسبب رفضها الزواج منه، وقام بتركيب صورة وجهها على جسد امرأة عارية ضمنها بألفاظ نابية تمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بشرفها وتشهيرًا بها.

ولم يكتفِ المدرس بفعله الشنيع، بل قام بإلصاق صوره على منزلها والشارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.

وأقرت المحكمة عدة قواعد اجتماعية حاكمت فيها هذا السلوك المشين، أولها أن الانتقام من المرأة بتشويه سمعتها لرفضها الزواج من المنتقم من أنكَى جِراحات الحياة يمثل إهانة للمرأة ومهانة للرجل.

قتل نيرة اشرف يهز مصر

لقيت الطالبة المصرية نيرة اشرف مصرعها في حادثة مأساوية حين أقدم زميلها في جامعة المنصورة على قتلها طعنًا بالسكين قبل نحرها مرتين من رقبتها.

ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات المنصورة ، جلستها غدًا الأربعاء، 6 يوليو 2022، للنطق بالحكم على قاتل نيرة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.