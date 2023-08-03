مهووس تصوير يبني منزلًا على شكل كاميرا.. وأسماء ابنائه صدمة

البوابة - تحوّل عشق "رافي هونغال" لعالم الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي إلى هوس حقيقي، لدرجة أنه صمم منزله ليبدو مثل كاميرا عملاقة، حتى أنه أطلق على أبنائه الثلاثة أسماء شركات الكاميرات الشهيرة "كانون" و"نيكون" و"إبسون".

وانتقل رافي مع زوجته وأطفاله الثلاثة إلى منزله الجديد في شهر مارس الماضي، بعد أن استغرق بناؤه عامين وبتكلفة تقريبية 7.5 مليون روبية هندية (أي ما يعادل 102 ألف دولار أمريكي).

وتحوّل منزل رافي إلى معلم بارز في مدينة بلجاوم بولاية كارناتاكا، التي تُعد ثامن أكبر ولاية في الهند، حيث يتوجه الكثيرون لالتقاط صور له عن قرب ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

منزل على شكل كاميرا تصوير

تم تصميم الجزء الخارجي من المنزل، المؤلف من 3 طوابق، ليبدو مثل كاميرا قديمة بكافة تفاصيلها، حتى أنه جعل من النافذة على شكل عدسة وفلاش وحتى بطاقة SD عملاقة.

وقال رافي: “كن دائمًا مفتون بحقيقة أن مثل هذا الصغير يمكنه التقاط لحظة وتحويلها إلى ذكرى أبدية”.

وحول شغفه بالتصوير، قال رافي: "أحببت التصوير لأول مرة حينما دخلت الغرفة المظلمة حيث كان يقضي ابن عمي ساعات في تحميض الصور، كان الحب من النظرة الأولى”.

وتابع: لم أكن طالبًا جيدًا، لكني كنت دومًا مغرمًا بكاميرا Zenit وPentax وكنت واثقًا من قدرتي على كسب لقمة العيش من هذا العالم، عالم التصوير، حتى أسست استوديو الصور الخاص بي في بيلجاوم وتزوجت من كريبا، وهي أيضًا شغوفة بالتصوير لدرجة أنها عندما أصبحت أم لأول مرة، أطلقت على ابنها اسم كانون رغم معارضة الكثيرين، إلى أن انتهى بنا الأمر مع ثلاثة أطفال بأسماء شركات كاميرات التصوير".

وذكر رافي بأن فكرة بناء منزل على شكل كاميرا تصوير بدأت تراوده قبل 10 سنوات، لكن الأمر استغرق ثماني سنوات للحصول على المال لمتابعة المشروع، وفي عام 2018، رأى أخيرًا أن رؤيته أصبحت حقيقة عندما تعاون مع شركة Key Concepts Interiors، وهي شركة معمارية مقرها في بنغالور، لتصميم منزل أحلامه.

ولم يكتف رافي بالتركيز على الهيكل الخارجي للمنزل، وذكر بأن تفاصيله من الداخل جعلت منه تحفة فنية، بدأ من البوابة والنوافذ والأسقف".

