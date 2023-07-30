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مطاعم CosMc الجديدة من ماكدونالدز.. قصة مثيرة وراء تسميته

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 30 تمّوز / يوليو 2023 - 10:24
تعبيرية
تعبيرية

البوابة - قررت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأميركية العملاقة للوجبات السريعة إنشاء سلسلة مطاعم جديدة تحمل اسم CosMc سيتم افتتاحها قريبًا كاشفة عن مجموعة من الأسرار المتعلقة بمطاعمها الجديدة.

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وكشف، كريس كيمبزينسكي، الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"، أن المطعم الجديد سيكون بمثابة "الحمض النووي لـ ماكدونالدز"، لكنه يتميّز بشخصية فريدة خاصة به.

ماكدونالدز

ماكدونالدز وCosMc 

مطاعم CosMc الجديدة من ماكدونالدز

أما حول تسمية السلسلة الجديدة، فإن اسم CosMc هو يعود لكائن فضائي خيالي له 6 أذرع أتى من كوكب بعيد وسقطت مركبته على الأرض، ثم أكل إحدى وجبات ماكدونالدز الشهيرة، فأصبح يحب طعامهم جدًا.

وفي عام 1987، ظهر الكائن الفضائي CosMc في أحد إعلانات ماكدونالدز، واليوم قرروا إعادة إحياء هذه الشخصية من جديد.

شخصية CosMc

شخصية CosMc في إعلان ماكدونالدز عام 1987

وذكر كيمبزينسكين أن السلسلة الجديدة ستفتح أبوابها في عدد محدود من المدن الأمريكية في أوائل العام المقبل، دون كشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالموعد.

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وفي حال تم افتتاح سلسلة المطاعم الجديد، ستعيد مطاعم CosMc إحياء تميمة Grimace الشهيرة، التي تحظى بشهرة واسعة خاصة في الأسواق الأمريكية.
 

Grimace

شخصية Grimace 

 

كلمات دالة:ماكدونالدزالولايات المتحدة الأمريكية

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