مطعم ألماني يفرض التباعد الاجتماعي على زبائنه بحيلة "طريفة"

وجد أحد المطاعم المحلية في مدينة شفيرين شمال ألمانيا طريقة "طريفة" لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا" المُستجد.

وأجبر المطعم زبائنه على ارتداء قبعة متفرع منها ثلاث أسطوانات مطاطية حتى لا يتمكن أحد من التقرب لآخر ولتذكيرهم بقواعد السلامة.

وقال "أكسل"، الذي شوهد وهو يستمتع بالشمس والمشروبات على شرفة المطعمأ إن هذه البادرة ستظهر استعداد الألمان للعودة إلى الحياة الاجتماعية على الرغم من اللوائح والقيود الصحية.

وقال وهو يتذوق كوبًا من العصير مع الأصدقاء: "إنه أمر غير مريح على الإطلاق بالطبع، ولكن خلاصة القول هي أننا بذلنا الكثير من الجهد فيه حتى نتمكن من الذهاب إلى مقاهينا في الأماكن العامة".

ويجب أن تضمن المطاعم التي أعيد فتحها مساحة 1.5 متر (4.9 قدم) على الأقل بين الطاولات، وبحد أقصى ستة عملاء لكل طاولة، في حين يجب على الموظفين ارتداء أقنعة الوجه.

وحتى يوم السبت، أبلغت ألمانيا عن 170،643 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع وفاة 7،510 شخصًا بسبب الفيروس، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

لمزيد من اختيار المحرر:

لفرض قيود التباعد الاجتماعي.. الأطفال الصينيون يصنعون قبعات "غريبة"