مطعم البقشيش..2 مليون دولار مُعلقة على الحائط

يسعى مُلاك المطاعم حول العالم الى جذب الزبائن لهم عبر قائمة طعام لذيذة تميزهم عن غيرهم من المنافسين.

لكن اليوم بات تصميم ديكور المطعم أمرًا أساسيًا عند دخول هذا المجال، حيث تتنوع الخيارات عند اختيار ديكورات مطاعم مودرن أو ديكورات مقاهي مفتوحة أو حتى تصميم مطاعم شاورما صغيرة.

وشهدت مدينة بينساكولا بولاية فلوريد الأمريكية افتتاح مطعمًا محلي بديكور "غريب" لفت أنظار السكان المحليين وأكسبه شهرة عالمية.

ويتميز الحانة والمطعم الأيرلندي "ماكجوير" بوجود أوراق نقدية تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار معلقة على سقفها وجدرانها، مما دفع الكثير من الزوار إلى القدوم إليها لتناول الطعام والشراب.

وأشار مالك المطعم الى أن الديكور الفريد يعود إلى عام 1977 عندما قرر الزوجان "مارتن" و"مولي ماكجواير" فتح مطعمهما الصغير، عندما تلقت الزوجة التي كانت تخدم العملاء بقشيشها الأول، فاتورة بالدولار.

وعندها قرر الزوجان الاحتفاء بأول "بقشيش" يحصلان عليه بالتوقيع عليه ووضعه داخل خيط معلق في سقف مطعم، ولكن ذلك الأمر تحول لاحقًا إلى هوس ليقررا فعل ذلك بكل "إكرامية" يحصلان عليها ما دامت ورقة نقدية يمكن تعلقيها على الحائط أو سقف الحانة.

وفي عام 1999، جرى تعليق الكثير من الأوراق النقدية في سقف وجدران المطعم ما تبلغ قيمته حوالي 175 ألف دولار، ولكن وفقًا للإحصائيات الحديثة، فإن المطعم لديها الآن ما يقرب من مليوني دولار في شكل أوراق نقدية تتدلى من سقفها وتزين جدرانها.

وأشار الى أنه من الصعب سرقة هذه الأموال المعلقة لأنه عليها توقيع من مالكي الحانة بالإضافة إلى وضع علامات سوداء مميزة عليها، مما يجعل أصحاب المحال والمتاجر في المدينة يرفضون أخذها من زبائنهم، بل ويبادرون إلى إبلاغ الشرطة لعلمهم أن تلك الأوراق النقدية قد جرى سرقتها.