مطعم الزوجة الثانية يثير جدلًا في عُمان

يأخذ بعض أصحاب المشاريع والمحلات التجارية والمطاعم أعمالهم على محمل الجد، بينما يحب البعض الآخر أن يجعل الأمر مختلفًا ومضحكًا بعض الشيء من خلال اختيار أسماء "طريفة" لمشاريعهم ومنها اسم " مطعم الزوجة الثانية ".

ولعل هذا النهج اتبعه صاحب أحد المطاعم الجديدة في سلطنة عُمان حين قرر إطلاق اسم على مشروعه الجديد وقام باختيار اسم "غريب" و"طريف" له جعله حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وبحسب الصورة التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بدا واضحًا أن صاحب المطعم اختار اسم “الزوجة الثانية” لمطعمه الجديد مثيرًا موجة من السخرية بين النشطاء.

وفي الوقت الذي ضحك الكثيرون على اسم المطعم، تسائل قسم من النشطاء عن السبب الذي قد يدفع مالكه لاختيار “الزوجة الثانية” اسمًا لمطعمه الجديد.

كما عبر الكثيرون عن الفضول الذي انتابهم لمعرفة القصة وراء هذا المطعم وسر تسميته بـ”الزوجة الثانية”.

في المقابل، اعتبر عدد من المغردين بأن اسم المطعم "المضحك" و"الغريب" يندرج تحت باب "التسويق" من خلال إثارة الجدل لكسب المزيد من الزبائن والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح.

أما المغردات على "تويتر" كانت لديهن نظرة مختلفة، إذ اعتبرن اسم المطعم "مستفز" خاصة وأن البعض يعتبر زواج الرجل من زوجة ثانية سببه "تقصير الزوجة الأولى" وليست "نزوة الرجل" كما يتم الترويج لها.

مطعم الزوجة الثانية

يقدم مطعم الزوجة الثانية قائمة طويلة من الوجبات المنوعة ومنها:

منيو مطعم الزوجة الثانية :

وجبات برغر

مشاوي (شيش طاووق، كباب)

مأكولات بحرية

مأكولات هندية

وجبات أرز (برياني، كبسة، مندي، قابولي)

قائمة طويلة من العصائر والكوكتيلات وميلك شيك

مشروبات ساخنة (قهوة، شاي، حليب زعفران، شاي كرك .. وغيرها)

موقع مطعم الزوجة الثانية