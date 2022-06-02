معاقبة الشواذ وانهاء العفن يتصدر الترند في السعودية

انتفض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لصد وسم يدعم مجتمع الشواذ بوسم تصدر قائمة الأكثر تغريدًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وبعد أن شهد موقع "تويتر" في السعودية تصدر وسم "#شهر_مجتمع_الميم" سارع المغردون إلى تدشين وسمًا مغايرًا في المعنى والمضمون للتأكيد على نبذ المجتمع السعودي المحافظ الشذوذ الجنسي بكافة أشكاله وأنواعه وألوانه.

وشهد وسم #معاقبه_الشواذ_وانهاء_العفن أكثر من 34 ألف تغريدة منذ الساعات القليلة الماضية حتى تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على مستوى السعودية.

وأكد النشطاء عبر الوسم رفضهم للشذوذ الجنسي والترويج له في المجتمعات العربية تحت مسمى "مجتمع الميم" والادعاء بأنهم فئة مضطهدة يجب توفير الدعم لهم وحمايتهم مما أسموه "رهاب المثلية".

وأعرب النشطاء عن استيائهم من فكرة "شهر مجتمع الميم" والترويج للحفلات المشبوهة التي تخالف الفطرة البشرية والدعوة لنشر الرذيلة في المجتمع السعودي.

ودعا الكثيرين عبر وسم "#معاقبة_الشواذ-وانهاء_العفن إلى تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقة وعدم الترويج للشذوذ الجنسي والتذكير بعواقب هذه الأفعال المشينة خاصة من الناحية الصحية في ظل انتشار أمراض معدية بين هذه الفئة تحديدًا.

وكان من أبرز هذه التغرديات: "علموا أولادكم أن المثلية هي شذوذ عن الفطرة، وأن الله عذب قوم لوط بسبب شذوذهم، وأن الله عذب زوجة لوط لأنها تعاطفت معهم، وأننا يجب علينا محاربة الشواذ".

فخر الشواذ

فخر المثلين أو فخر الإل جي بي تي (بالإنجليزية: Gay pride or LGBT pride)‏ هو موقف ضد التمييز والعنف ضد الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيًا (الإل جي بي تي) للتشجيع على تأكيد الذات وبلورة الهوية والكرامة وحقوق المساواة وزيادة الوجود كمجموعة اجتماعية والاحتفال بالتنوع الجنسي والجندري.

يتراوح الاحتفال بفعاليات الفخر ما بين الرسمي والكرنفالي، وعادةً ما تُقام هذه الاحتفالات خلال شهر فخر المثليين أو في فترة أخرى لإحياء ذكرى تُعتبر بمثابة نقطة تحول تاريخية في تاريخ المثليين لبلد ما، فمثلاً يُقام فخر موسكو في شهر مايو كل عام احتفالاً بذكرى إلغاء تجريم روسيا للمثلية الجنسية عام 1993.

تشتمل بعض فعاليات الفخر على مسيرات ومواكب فخر المثليين وتجمعات وحفلات راقصة ومهرجانات كبيرة مثل سيدني ماردي غراس والتي تمتد لعدة أسابيع.