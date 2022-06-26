معذب الكلب بالطوب يثير غضب السعوديين

أثار مقطع فيديو صادم يحمل عنوان معذب الكلب بالطوب استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته على تعذيب الحيوان البريء بشكل صادم.

وأظهر مقطع الفيديو الصادم الشخص وهو يرمي طوبًا من النافذة نحو الكلب الضعيف الذي يتألم مع كل طوبة ترتطم بجسده.

ويتفاخر معذب الكلب بالطوب بفعله الشنيع من خلال تصوير المشهد المؤلم والضحك في كل مرة يرمي فيها الطوب.

وأثار مشهد تعذيب الكلب غضب واستياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعهم إلى إطلاق وسم #معذب_الكلب_بالطوب، وطالبوا من خلاله بالقبض على معذب الكلب وتطبيق العقوبات بحقه.

كما طالب العديد من النشطاء بتوفير الحماية اللازمة للكلب وعلاجه من الضربات التي تعرض لها من قبل معذب الكلب بالطوب.

وانتقد آخرون من يبرر تصرف الاعتداء على الحيوانات.

غضب على تويتر من معذب الكلب بالطوب

#معذب_الكلب_بالطوب أمنت أن أخطر مخلوق في الأرض هو الإنسان يقتل ويدمر البيئة ويأكل الحيوان والأخضر واليابس ! هو أخطر كائن حي يأكل أكبر عدد من أنواع الكائنات النباتية والحيوانية، ويقتل ويعذب ويقتلع لغير الأكل!!".

أمنت أن أخطر مخلوق في الأرض هو الإنسان يقتل ويدمر البيئة ويأكل الحيوان والأخضر واليابس ! هو أخطر كائن حي يأكل أكبر عدد من أنواع الكائنات النباتية والحيوانية، ويقتل ويعذب ويقتلع لغير الأكل!!". "لكل اللي يعذبون الحيوانات بكل مكان بالعالم اإن شاء الله تتمنون الموت وماتلقونه وأتمنى يكون الموت اخف عذاب تحصلونه اتمنى تعانون لأخر لحظة بحياتكم والله يتولاكم ويأخذ حق هاذه لمخلوقات المسكيييييينه".

" #معذب_الكلب_بالطوب حسبي الله ونعم الوكيل ليش طيب وش سواله ياخي اذا اذاك او ازعجك مجرد ماتطلع ويشوفك بيهرب ترمي عليه طوبه كامله ذلك بياخذها من وسط عينه".

حسبي الله ونعم الوكيل ليش طيب وش سواله ياخي اذا اذاك او ازعجك مجرد ماتطلع ويشوفك بيهرب ترمي عليه طوبه كامله ذلك بياخذها من وسط عينه". هى الناس بقت مرعبه ليه كدا ؟؟؟؟!!!! ارحموا يرحمكم من فى السماء انتوا بتعيشوا كدا ازاى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم #معذب_الكلب_بالطوب".

من هو معذب الكلب بالطوب

لم يتم تحديد هوية معذب الكلب بالطوب حتى هذه اللحظة فيما ذكر عدد من النشطاء أن السلطات السعودية تجري عمليات بحث من اجل الوصول إلى الجاني.

تعد جريمة تعذيب الكلاب والحيوانات في المملكة من الجرائم المفروضة التي يعاقب عليها القانون السعودي.

نظام الرفق بالحيوان في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي عقوبة مخالفة نظام الرفق بالحيوان في المرة الأولى والتي تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

ويضاعف المبلغ عند تكرار المخالفة خلال عام واحد، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ترتفع الغرامة إلى 200 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة مدة 90 يومًا.

وفي المرة الرابعة يغرم المخالف 400 ألف ريال، مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي.

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن عقوبة إيذاء الحيوانات قد تصل إلى السجن والتشهير بعد اكتساب الحكم للقطعية.