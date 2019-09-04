معلمة مصرية تتحرش بمدير المدرسة وتتهمه بهتك عرضها

شهدت إحدى المدارس الابتدائية في مصر واقعة تحرش غريبة، حين أقدمت معلمة على اقتحام مكتب مدير مدرسة بمحافظة الجيزة وادعاء أنه هتك عرضها انتقامًا منه على قرار إداري باستبعادها من المدرسة لسوء سلوكها.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تفاصيل الواقعة، وذكرت أن المعلمة "م م م" اقتحمت مكتب المدير وأغلقت الباب خلفها ومزقت ملابسها وجلست فوقه مع الصراخ وأدعت أنه هتك عرضها بغرض فضحه.

وذكر شهود عيان في التحقيقات أن مدير المدرسة وجد في أحد أركان المكتب مصابًا بحالة ارتعاش شديد بسبب الأفعال الصادرة من المتهمة بعدما استنجدت بالمدرسين، وادعائها بالإغماء عقب حضور المدرسين لتثبت للشهود صحه الواقعة.

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 564 لسنة 2018 أن المتهمة خرجت علي حدود اللياقة مع مديرها، وارتكبيت ما من شأنه الإضرار بكرامة وظيفتها والإساءة إلى سمعتها والظهور بمظهر غير لائق بوظيفتها التي تقوم على تربية النشء.

وانتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة.

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