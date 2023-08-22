مع انتقاله لصفوف الهلال… زوجة ياسين بونو في مرمى التنمر

البوابة - ما يزال حارس المنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو 31 سنة، محط أنظار عشاق كرة القدم، خاصة من الجنس اللطيف، بعد الأداء المبهر الذي قدمه في مونديال قطر 2022 وترشحه لجائزة الفيفا وجائزة فرانس فوتبول لأفضل حارس في العالم.

ويعتبر ياسين بونو أول حارس مرمى عربي يتمكن من التصدي لأكثر من ركلة جزاء في كأس العالم خلال مباراة واحدة، الأمر الذي خلق قاعدة جماهيرية جديدة وكبيرة أرادت معرفة المزيد عن حياته وعن زوجته الجميلة إيمان.

وتوجه جمهور بونو نحو منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على حياته الشخصية عن قرب، حيث تشارك زوجته الحسناء إيمان لقطات عفوية مع متابعيها.

وتزامنًا مع انتقال بونو إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادمًا من إشبيلية الإسباني، عادت زوجته إيمان إلى الواجهة مجددًا وعادت التعليقات السلبية وعبارات التنمر عليها مجددًا من قٍبل معجبات ياسين بونو.

كما انصب تركيز معجبات ياسين بونو على زوجته، حيث تعرضت لحملة تنمر بكلمات غير لائقة، وبخاصة لأنّها تحرص على الظهور بدون أي مساحيق تجميل. لكنّ اللافت أنّها تواجه هذا الأمر بالسخرية.

يذكر أن إيمان كانت تتعرض للكثير من السخرية والانتقادات من بعض معجبات ياسين بونو، ما دفعها أحيانًا لإلغاء خاصية التعليقات على حسابها على "إنستغرام"، لتمنع الفتيات من الإساءة إليها.

من هي زوجة ياسين بونو

ولدت إيمان في مدينة سطات المغربية

تبلغ من العمر 30 عامًا.

التقت إيمان بياسين بونو للمرة الأولى عندما كان يلعب في فريق الوداد البيضاوي، نشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.



ياسين بونو إلى الهلال رسميًا

أقامت إدارة نادي الهلال السعودي، الخميس، 19 أغسطس، حفلًا أسطوريًا على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لتقديم نجميه الجديدين المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وشهد حفل التقديم حضورًا جماهيريًا ضخمًا من محبي النادي السعودي، بالملعب الذي يتسع لـ 70 ألف متفرج، حيث تفاعل الحضور لحظة دخول العالمي نيمار والحارس المغربي ياسين بونو.

من المقرر أن يحصل بونو على 10 ملايين يورو كراتب سنوي مع الزعيم السعودي لمدة 3 مواسم قادمة.

ديانة ياسين بونو

كشفت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق أن بونو يعتنق الديانة الإسلامية على عكس ما كان شائعًا بين الكثيرين بأنه مسيحي الديانة.

وذكرت هذه الوسائل أن بونو كان قد تحدث في لقاءات سابقة بأنه من عائلة مسلمة