مع تشديد عقوبة التحرش في السعودية .. تعرف على القوانين المعمول بها في الدول العربية

أعلنت السلطات السعودية تغليظ عقوبة التحرش الجنسي بإضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

ونص التعديل الذي جاء بعد جلسة مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على ما يلي:

"يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

وقصدت رئاسة الوزراء بجريمة التحرش وفق المادة الأولى من القانون: "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وتنص المادة الثانية في القانون على: "يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة".

وبهذا التقرير، نرصد لكم عقوبة التحرش الجنسي في كل من الدول العربية: