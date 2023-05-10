مع قرب زفاف الأمير الحسين.. ما هي عادات وتقاليد الزواج في الأردن

البوابة - تحضيرات ضخمة تسابق الزمن لتنظيم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأنسة رجوة في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ، في حدثٍ ملكي يسلط الضوء على عادات وتقاليد الزواج في الأردن

وباعتبار أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ابن الأردنيين جميعًا، فإن يوم زفافه سيكون بمثابة “عرس وطني” يحتفل به الشعب الأردني أجمع وفقًا لعادات وتقاليد الزواج في الأردن.

ومع قرب يوم زفاف ولي العهد الأردني، أعددنا لكم في هذا التقرير بعض التفاصيل المتعلقة بحفلات الزفاف في الأردن والعادات والتقاليد التي يجري اتباعها في هذا اليوم الكبير.

عادات وتقاليد الزواج في الأردن

كانت العائلات الأردنية القديمة تحتفل بزواج أبناءها لمدة 7 أيام بلياليها في منزل أهل العريس، بحضور الأقارب والأصدقاء وجميع سكان القرية، أما الآن فأصبحت حفلات الزفاف تقتصر على الليلة الكبيرة التي تقام عادة في أحد الفنادق أو صالات الأفراح.

وتبدأ الاحتفالات بزواج في الأردن قبل أسبوع تقريبًا من اليوم الكبير، يتخللها الكثير من الأحداث والفعاليات التي يتم إقامتها بحضور الأقارب والأصدقاء ومنها: الوليمة وحمام العريس والزفة وحفلات الحناء والوداع.

في بعض المجتمعات الأردنية، تقيم كلتا العائلتين وليمة للاحتفال بالزفاف ويتقبل الزوجان التهاني من المدعوين.

العرس الأردني

إليكم العادات والتقاليد الأردنية المتبعة في حفلات الزفاف:

الجاهة: هي أول خطوة بمراسم العرس، حين يتجمع أهل العريس وأصدقاءه ويذهبوا لطلب يد العروس من والدها، وكلما كانت الجاهة أضخم وأكبر من حيث العدد يعني ذلك أن العريس يقدر أهل العروس بشكلٍ أكبر.

هي أول خطوة بمراسم العرس، حين يتجمع أهل العريس وأصدقاءه ويذهبوا لطلب يد العروس من والدها، وكلما كانت الجاهة أضخم وأكبر من حيث العدد يعني ذلك أن العريس يقدر أهل العروس بشكلٍ أكبر. الطلّة: بعد إتمام إجراءات الجاهة، تجتمع النساء من عائلة العريس ويتجهوا نحو منزل العروس من أجل تهنئتها بهذه المناسبة وللتعرف على كنتهم الجديدة عن قرب.

بعد إتمام إجراءات الجاهة، تجتمع النساء من عائلة العريس ويتجهوا نحو منزل العروس من أجل تهنئتها بهذه المناسبة وللتعرف على كنتهم الجديدة عن قرب. بدلة الشوفة: قبل الزفاف بأسبوع، تذهب عائلة العريس مع هداياهم لبيت العروس ويقدموها لها، ومن ثم تقوم واحدة من أهل العروس باستعراض هذه الهدايا أمام الحاضرات.

الذبايح: قبل يوم الزفاف بيوم، تجمع نساء القرية قدورهن الكبيرة وتذهب بها لمنزل والدة العريس، استعدادًا لطهي الذبايح التي ستقدم للمعازيم في اليوم التالي.

قبل يوم الزفاف بيوم، تجمع نساء القرية قدورهن الكبيرة وتذهب بها لمنزل والدة العريس، استعدادًا لطهي الذبايح التي ستقدم للمعازيم في اليوم التالي. الحمام والحنا: الليلة التي تسبق حفل الزفاف، تقيم عائلة العروس حفلة حناء مصغرة تقوم فيها بوضع الحناء على يديها استعدادًا ليومها التالي، وتكون بمثابة حفلة وداع للعروس.

حمام العريس: في صباح يوم الزفاف، يجتمع العريس بأصدقاءه في أحد الحمامات الشعبية أو في منزل أحدهم من أجل تجهيزه ليومه الكبير.

في صباح يوم الزفاف، يجتمع العريس بأصدقاءه في أحد الحمامات الشعبية أو في منزل أحدهم من أجل تجهيزه ليومه الكبير. الموكب: ينطلق العريس برفقة عائلته في موكب من السيارات نحو منزل العروس من أجل اصطحابها إلى مكان الاحتفال الذي قد يقام في منزل العريس أو في قاعة زفاف أو في فندق، ويُطلق على الموكب اسم "قطار".

الزفة: تخرج العروس من منزل ذويها على وقع الطبول والزغاريد فيما ترش النساء الملح والرز كي يحموها من العين.

فرقة معان تزف الأميرة ايمان والسيد جميل ترميوتس pic.twitter.com/jS5Vwsrru7 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 12, 2023

النقوط: على عكس حفلات الزفاف في الثقافات الأخرى، لا يتم تبادل الهدايا في حفلات الزفاف الأردنية. بل يقوم الضيوف فقط بإهداء أموال للزوجين مع أطيب التمنيات لهم ببدء حياة سعيدة.

في حفلات الزفاف الأردنية، يُنصح الضيوف بشراء سدادات الأذن لأنه لا يمكن للجميع التعامل مع موسيقى الزفاف الأردنية التقليدية الصاخبة.

ومن المثير للاهتمام أن أغاني الأفراح الأردنية الأكثر تشغيلاً تأتي من فنانين محليين مشهورين، مثل حسين السلمان وعمر العبداللات.

وفقًا للثقافة التقليدية الأردنية، فإن العريس أو عائلته هو المسؤول عن دفع جميع نفقات الزفاف، فيما تتكفل عائلة العروس بدفع تكاليف حفلة الخطوبة.

ملابس العروس الأردنية

ترتدي العرائس في الوقت الراهن فساتين زفاف بيضاء اللون بينما يلتزم العرسان بالبدلة السوداء، أما في المحافظات والقرى، تزين العروس فستان زفاف مطرز مع قطعة قماش حريرية تغطي رأسها ومجوهرات من الفضة أو الذهب.