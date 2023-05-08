قبل الأمير الحسين.. 6 حفلات زفاف ملكية شهدها قصر زهران

البوابة - يستعد قصر زهران ، أحد أهم وأشهر القصور الملكية في الأردن، لإقامة مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وتتجه أنظار العالم في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ نحو الأردن من أجل حضور مراسم زواج ولي العهد الأردني خاصة وأن آخر زفاف ملكي كبير شهده الأردن كان في عام 2003.

قصر الحسينية يشهد زفاف الأمير الحسين ورجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، إن مراسم عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، ستتم في قصر زهران.

وذكر الديوان في بيانه بأن الموكب الموكب الملكي بالعروسين بعد انتهاء مراسم عقد القران وسيتوجه بعد ذلك إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء.

حفلات زفاف شهدها قصر زهران

ولا يعد حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله أول حفل زفاف ملكي يقام في قصر زهران، إذ شهد في السنوات السابقة العديد منها والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير

زواج الملك الحسين من الأميرة منى

في 25 مايو 1961، أقام الملك الحسين بن طلال حفل زفافه من زوجته الثانية أنطوانيت أفريل غاردينر، التي سميت لاحقًا بالأميرة منى الحسين، في قصر زهران الواقع غربي العاصمة الأردنية عمّان.

وكان الملك الحسين بن طلال قد تعرف على الأميرة منى خلال حفلة أقامها والدها الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن.

وقبل شهر من زواج الملك الحسين من أنطوانيت، أعلنت دخولها الإسلام وأطلق عليها اسم منى الحسين.

وفي حفل زفافهما الملكي، ارتدت الأميرة منى الحسين ثوبًا حريريًا كريمي اللون مطرزًا بالماس واللؤلؤ، كما كانت ترتدي غطاء رأس من أزهار البرتقال.

لم يتم تسميتها بالملكة وكانت تُعرف بدلًا من ذلك باسم الأميرة، ورُزقا بثلاثة أبناء وهم:

الملك عبد الله الثاني

الأمير فيصل

الأميرة عائشة

الأميرة زين

وفي 21 ديسمبر 1972، انفصل الملك الحسين بن طلال عن الأميرة منى.

زواج الملك الحسين من الملكة نور

في 15 يونيو 1978، أقام الملك الحسين بن طلال حفل زفافه من زوجته الرابعة ليزا نجيب الحلبي، والتي سُميت لاحقًا بـ الملكة نور.

تعرف الملك الحسين على الملكة نور أثناء عملها في الأردن كمديرة التخطيط والتصميم في الخطوط الجوية الملكية الأردنية عام 1977.

وأنجب الملك الحسين والملكة نور أربعة أبناء وهم:

الأمير حمزة

الأمير هاشم

الأميرة إيمان

الأميرة راية

زواج الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء

في 10يوليو 1991، شهد قصر زهران مراسم عقد قران الأمير طلال بن محمد والآنسة غيداء طلال بحضور الملك الحسين بن طلال.

وللأمير طلال وغيداء ثلاثة أبناء هم:

الأمير حسين بن طلال

التوأم الأميرة رجاء بنت طلال، والأمير محمد بن طلال

زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا

في عام 1993، شهد قصر زهران مراسم عقد قران الملك عبدالله الثاني (كان أمير في ذلك الوقت) من الآنسة رانيا الياسين التي لقبت لاحقًا بـالأميرة رانيا العبدالله ومن ثم الملكة رانيا العبدالله.

أنجب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا أربعة أبناء وهم:

الأمير الحسين بن عبدالله

الأميرة إيمان بن عبدالله

الأميرة سلمى بن عبدالله

الأمير هاشم بن عبدالله

زواج الأمير فيصل من سارة الفيصل

في 24 مايو / أيار 2010 شهد قصر زهران مراسم عقد قران الأمير فيصل بن الحسين على سارة بسام قباني، وأصبحت تلقب بعد الزواج بالأميرة سارة الفيصل، وتم زفافهما في 16 سبتمبر 2010.

زواج الأميرة آية الفيصل ومحمد الحلواني

في 22 مايو 2014، شهد قصر زهران مراسم زفاف الأميرة آية بنت فيصل بن الحسين من السيد محمد طلال الحلواني، بحضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وولي العهد الحسين، والأميرة منى، والأميرة عالية، والأميرة إيمان، والأمير طلال، والأمير علي، والملكة صوفيا من إسبانيا.

قصر زهران

قصر زهران هو قصر تاريخي يقع في العاصمة الأردنية عمان

يقع غربي العاصمة الأردنية عمّان

شُيّد عام 1957

يُعد القصر الملكي الرابع بعد رغدان والقصر الصغير وبسمان

يشبه قصر زهران قصر رغدان العامر من حيث الارتفاع والتصميم الداخلي الأنيق.

كان قصر زهران في السابق مقر إقامة الملكة الأم زين الشرف، جدة الملك عبد الله الثاني ووالدة الملك الحسين وزوجة الملك طلال، حتى وفاتها في 26 أبريل 1994.

صور قصر زهران