مغرد يتفاجئ بظهور خادمته الهاربة في مسلسل رمضاني كويتي.. وشركة الإنتاج ترد!

فوجئ أحد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بظهور خادمته الهاربة والمتغيبة عن منزله منذ أشهر في أحد المسلسلات التي تعرض على القنوات الفضائية في شهر رمضان.

وادعى المغرد الذي يحمل اسم "بوسمير" أن الخادمة التي ظهرت في المسلسل الكويتي "هيا وبناتها"، هي خادمته الهاربة.

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وكتب "بوسمير": "خدامتنا اللي عليها تغيب تمثل بمسلسل، والله وناسة كويتنا".

وفي تغريدة أخرى، توعد "بوسمير" بمقاضاة طاقم المسلسل وإعادة الخادمة.

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من جهتها ردت شركة (صمود برودكشن للدعاية والإعلان والإنتاج الفني) المملوكة للممثلة الكويتية صمود الكندري على ادعاء المغرد نافية صحة أقواله.

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وقالت صمود عبر حسابها على "تويتر": "من المعيب جدًا أنه أكاونتات رسمية وموثقة والتي المفروض أن تنشر معلومات صحيحة، وقبل أن تنشر أي معلومة تتأكد من صحتها، للأسف اليوم الأكاونتات الرسمية هي التي تروج للشائعات، والناس تسوي ريتويت وتعلق، وأي شي يصدقونه".

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وأضافت: "بخصوص الحرب إلّي صايرة، والهجوم في تويتر وإنستجرام بخصوص العاملة فري التي ظهرت في مسلسل "هيا وبناتها" ارجعوا قبل 8 سنين راح تشوفوها بعمل "توالي الليل" ممثلة، وهي عندي من 10 سنين تقريبًا".

وأكدت صمود أنها تحدثت مع محاميها الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لها بأنها استغلت "خادمة" هاربة من كفيلها منذ سنوات وظهورها معها في مشاهد مسلسلها.

وبعد تصريح صمود عاد المغرد "بوسمير" للتغريد مجددًا مخاطبًا صمود: "عشان لا يكثر الكلام عن التويته الي خذت اكبر من حجمها، يخلق من الشبه أربعين، طلع الموضوع تشابه بالشكل لي درجة خلاني فعلاً اصدق انها خدامتنا المتغيبه وانا اعتذر عن الغلط وسوء الفهم الي صار مع الاخت صمود واشكرها على حسن تفهمها وتعاملها الراقي".

عشان لا يكثر الكلام عن التويته الي خذت اكبر من حجمها، يخلق من الشبه اربعين، طلع الموضوع تشابه بالشكل لي درجة خلاني فعلا اصدق انها خدامتنا المتغيبه وانا اعتذر عن الغلط وسوء الفهم الي صار مع الاخت صمود واشكرها على حسن تفهمها وتعاملها الراقي @9omoud — بوسمير (@BoSaMeeR) April 26, 2020

وبعدها ردت صمود على تغريدته قائله: "حصل خير اخوي واعتذارك مقبول وماكو الا العافيه الاعتذار عن الخطأ فن ما يملكه الا الي يملك الشجاعة موفق".

حصل خير اخوي واعتذارك مقبول وماكو الا العافيه 🙏🏻 الاعتذار عن الخطأ فن ما يملكه الا الي يملك الشجاعة 👍🏻👍🏻 موفق https://t.co/SkJqVJZlpV — صمود الكندري (@9omoud) April 26, 2020

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