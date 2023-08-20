مفاجأة صادمة في قضية الفتاة الراقصة داخل مسجد بتركيا

البوابة - تشهد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا جدلًا واسعًا على خلفية تداول مقطع فيديو لفتاة ترقص في أحد مساجد ولاية ملاطيا الواقعة وسط تركيا.

الحكاية بدأت قبل أيام، حين انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مستفز" لفتاة تتمايل وتتراقص داخل مسجد كوبرولو محمد باشا في منطقة هيكيمهان في ملاطيا مُرتدية ثوب الإمام وقبعته قبل أن تصعد إلى المنبر والوقوف بقدميها على الدرابزين.

وأثار مشهد الفتاة الراقصة داخل المسجد غضبًا عارمًا لدى الرأي العام التركي الذي رأى بأن ما قامت به أمرًا مستفزًا، خاصة وأنه جاء بعد أيام من اعتقال شخصين عقب جلسة تصوير جريئة في مسجد كوجاتيبي في العاصمة أنقرة.

#بثينه_القباع

أثارت لقطات مصورة لفتاة تركية ترقص داخل مسجد بمدينة #ملاطيا التركية، غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/8DwFyvMRIt — Saad (@SHA_3361) August 18, 2023

تحقيق أمني

أصدرت مديرية الشؤون الدينية في تركيا بيانًا رسميًا بشأن الحدث الاستفزازي الذي وقع في مسجد كوبرولو محمد باشا في منطقة هيكيمهان في ملاطيا.

وأعلنت المديرية في بيانها عن فتح تحقيق رسمي بشأن مقطع الفيديو، جاء فيه: "كان من الضروري تقديم التفسير التالي فيما يتعلق بالمشاهد التي التقطت في مسجد كوبرولو محمد باشا في منطقة هيكيمهان في ملاطيا وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تتوافق مع آداب المسجد”.

وتابع البيان: "كشفت التحقيقات بأن مقطع الفيديو غير اللائق تم التقاطه قبل 30 يونيو 2019، عندما تم تغيير سجاد المسجد، وأجرت المديرية حينها تحقيقًا بهذا الشأن".

جلسة تصوير جريئة في مسجد بأنقرة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التركية اعتقال مخرج وعارضة أزياء عقب جلسة تصوير "جريئة" في مسجد كوجاتيبي في العاصمة أنقرة.

وجاء في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام، أنه تم التذكير بفتح تحقيق في جريمة "الإساءة العلنية للقيم الدينية التي يتبناها جزء من الجمهور" بسبب الصور التي التقطها المدير المسمى ب. ك و امرأة "عارضة أزياء" في مسجد كوجاتيبي ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.