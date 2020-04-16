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مقابل "كمامة" مجانية.. متجر إيراني يطلب من الفتيات القيام بتحدٍ "مثير"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 16 نيسان / أبريل 2020 - 08:29
ايران
ايران

تناقلت مواقع إخبارية إيرانية وصفحات على موقع التدوين "تويتر" مقاطع فيديو تُظهر إطلاق أحد المحلات التجارية في مدينة بندر عباس جنوب إيران مسابقة مثيرة للجدل مقابل الحصول على منتجات مجانية.

وكشف الإعلامي الإيراني "بوهنام قولي" عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين "تويتر" بأن السلطات القضائية في بلاده ألقت القبض على صاحب متجر كبير في مدينة بندر عباس بسبب تحدي "فتح الساقين".

وأشار "بوهنام" الى أن مقاطع الفيديو تم التقاطها داخل "سوق تارا" بعد أن أخبر مالكه العملاء أنه إذا قاموا بالتقاط الأدوات الصحية والأقنعة من على الأرفف مع فتح أقدامهم سيحصلون عليها بالمجان.

وكتب "بوهنا": "استغل صاحب متجر (تارا) أزمة فيروس كورونا في البلاد، وأقام مُسابقة للفتيات أن يقمن بحركات ليونة فاضحة وغير لائقة مُقابل حصولهن على مُعقمات ومنظفات وكمامات طبية مجانًا".

وكشف "بوهنام" في تغريداته عبر تويتر أن رئيس القضاة في المحافظة اعتبر ما فعله صاحب المتجر إهانة للإنسانية وكرامة الإنسان بشكل عام، وكشف أن الحرس الثوري والمدعي العام تدخلا ورفعا دعوى قضائية ضد صاحب المسابقة.

وبعد تغريدة "بوهنام" تصدر هاشتاج #تارا_ماركت التريند في إيران الذين انتقدوا فعل مالك المتجر.

وسخرت المغردة منى آج من التحدي، فكتبت: "يا إلهي، لم أعتقد أبدًا أننا نحن الإيرانيين مبدعون جدًا في إنشاء التحدي وإطلاقه”.

 

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