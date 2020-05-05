مقابل 100 دولار.. متجر هدايا البيت الأبيض يثير غضب الأمريكيين بتذكار "كورونا"

اختار متجر الهدايا التابع للبيت الأبيض إحياء ذكرى هذا الوقت التاريخي لوباء فيروس "كورونا" بطرح "عملة تذكارية" معروضة للبيع وجاهزة للشحن بحلول الصيف.

وأعلن متجر هدايا البيت الأبيض مؤخرًا أنه سيقدم عملته التذكارية الحادية عشرة من متجره على الإنترنت مقابل 125 دولارًا، ولكنها الآن معروضة للبيع مقابل 100 دولار أمريكي ويتم شحنها مجانًا قبل 15 يونيو.

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وأشار المتجر الى أن العملة التذكارية هي من صنع شركة Giannini Strategic Enterprises، LLC، المملوكة للقطاع الخاص والمدارة في بنسلفانيا.

وتحتوي العملة على نسختين تتعرفان على الظروف غير المتوقعة لـ COVID-19 ، والتي أثرت الآن على أكثر من مليون أمريكي.

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وفقًا لموقع المتجر، سيتم التبرع بنسبة 100 ٪ من الأرباح للجمعيات الخيرية.

وتُظهر العملة صورة لخلاية الفيروس ورسالة تنص على ما يلي: "لقد قاتلنا معًا العدو غير المرئي".

فيما تًظهر العملة التذكارية الثانية منصة وخلفية تعكس إعداد موجز إخباري عن COVID-19 بالإضافة الى أسماء الرئيس "دونالد ترامب"، ونائب الرئيس "مايكل ر. بينس"، والوزير "س. منوشين"، والدكتور "جيروم آدامز" و"ديبورا بيركس" و"أنتوني فوسي".

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وانتشرت صور القطعتين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارتا غضبًا شديدًا لدى العامة الذين يرون أن البيت الأبيض يصنع سلعًا تجارية من أجل وباء قاتل.

وقال أحد مستخدمي "تويتر": "ألا تعتقدون أن فكرة تذكار لفيروس كورونا كانت سخيفة"، وقال آخر "من يرغب تذكر الوباء الذي قتل نحو 50الف أميركي".

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ولكن هذه القطع النقدية لا يتم بيعها من قبل المتجر الرسمي للبيت لأبيض وأنما من قبل متجر غير رسمي ليس له أي علاقة بالبيت الأبيض، وهذا ما سبب ارتباكًا لدى الأميركيين وجعل الخبير الاستراتيجي من الحزب الديمقراطي يعتذر بعد أن اتهم البيت الأبيض بأنه يبيع هذه القطع.