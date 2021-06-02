مقاطعة بريطانية تحظر شرب السجائر خارج المنازل بشكل نهائي

قرر مجلس مقاطعة أوكسفوردشاير الواقعة شمال غرب لندن حظر التدخين في الهواء الطلق لتصبح أول مقاطعة "خالية من التدخين" في إنجلترا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قرار حظر التدخين سيدخل حيز التنفيذ مع انتهاء الإغلاقات المفروضة للحد من تفشي وباء "كورونا".

وكشف مجلس المقاطعة عن خططها لتصبح أول منطقة في إنجلترا "خالية من التدخين" بحلول عام 2025 حيث سيتم حظر التدخين في الحانات والمطاعم والمكاتب الخارجية وستشهد أيضًا إنشاء مساحات يشعر فيها الناس "بالقدرة" على عدم التدخين.

كما سيتم تشجيع أرباب العمل على التوقف عن تدخين العمال خارج المكاتب والمصانع، وإنشاء مناطق خالية من التدخين في مناطق تناول الطعام في الهواء الطلق.

وصرح متحدث باسم مجلس مقاطعة أوكسفوردشاير لـ MailOnline أنه على الرغم من عدم الاتفاق على الأطر الزمنية الصارمة للمناطق "الخالية من التدخين" المقترحة، إلا أنه لا يزال من مسؤولية مجالس المقاطعات الفردية تنفيذ الخطط.

وحاول عضو المجلس "أندرو ماكهيو" جعل جميع تراخيص الرصف الجديدة خالية من التدخين ، وهو ما رفضه مجلس مقاطعة شيرويل، الذي قال إن تخفيف قيود فيروس كورونا "ليس الوقت المناسب لفرض المزيد من القواعد على الشركات''.

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