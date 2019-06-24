مقتحمة نهائي أبطال أوروبا تزور هذا البلد العربي.. وترتدي لباسه التقليدي

توجهت عارضة الأزياء "كينزي ولانسكي" والتي أثارت لقطة اقتحامها ملعب "واندا متروبوليتانو"، أثناء مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، مواقع التواصل الاجتماعي الى المملكة المغربية.

ووثقت "كينزي" لحظات زيارتها يوم الثلاثاء الماضي برفقة صديقها لقرية "امليل" نواحي مراكش.

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ونشرت "كينزي" صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهي ترتدي اللباس التقليدي للمرأة المغربية (القفطان) وتقف الى جانب جمل.

وبدت "كينزي" سعيدة بجولتها ومستمتعة بالمناظر الجميلة التي تميز المملكة المغربية.

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كما نشرت فيديوهات من وسط ساحة جامع لفنا بمراكش، ومن السهرات الليلية التي تقضيها بالمدينة، كما تداولت المواقع المحلية صورا لها وهي تلتقط سيلفي مع شباب مغاربة.

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وكانت الحسناء كينزي ولانسكي – التي تتضارب الانباء حول اصولها الروسية او الاميركية – قد اقتحمت التي اقتحمت الملعب مرتدية زي يحمل اسم "فيتالي زدوفيتسكي"، أحد أشهر منفذي المقالب عبر يوتيوب، مما كلفها غرامة مالية قدرها 13 ألف جنيه استرليني، لكنه كان سبب شهرتها العالمية ورفع عدد متابعيها على "إنستغرام" إلى أكثر من 3 ملايين.

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وكانت "ولانسكي" قد شاركت بفيلم Slasher Party اي بمعنى (حزب المشرح)، تدور قصته حول مجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي تذهب إلى قصر في قصر هوليوود هيلز فقط ليجدوا أنفسهم هدفًا لقاتل ملثم لا يرحم.

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يذكر أن قرية امليل بدأت تستعيد عافيتها السياحية تدريجيًا بعد مقتل السائحتين الشابتين على يد متطرفين في كانون الاول 2018.

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