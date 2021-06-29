مقتل طفل وإصابة شقيقه في الأردن.. والمجرم هو الأب!

هزت حادثة مؤلمة الشارع الأردني لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات تعرض للتعذيب على يد والده وهو ما استدعى نقله الى المستشفى.

لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تبين بأن الأب قام بقتل ابنه الثاني البالغ من العمر 9 أشهر.

وروى أحد الأطباء العاملين في مستشفى البشير بالعاصمة الأردنية عمان تفاصيل مؤلمة أثناء جولته الصباحية على مرضاه.

وقال الطبيب في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الآن وأثناء بداية جولتي على على مرضانا. تلوث هذا الصباح المشؤوم بلؤم البشرية وقساوة القلوب المتعفنة. جولة صباحية لن أنساها. امتزجت بآهات ذلك الطفل ذو الـ 4 أعوام. بدأنا معاينته. وجه ملائكي مليء بالرضوض والكدمات والقسوة والتعذيب وكسور في الجمجمة. اعتقدت كغيره من الحالات أنه سقوط من مرتفع أو حادث أو ما شابه. بسؤالي عن السبب أجابت الممرضة: هذا التعذيب على إيدين أبوه".

وتابع: “لم يكتفي الأب بتعذيب طفلته، بل أن أخوه ذو الـ 9 أشهر مات من الضرب أيضًا، أكاد لا أقوى على حمل جسدي والوقوف. فالمشهد أكبر مما نستطيع تحمله!".

وقال مصدر طبي أن الطفل الأول البالغ من العمر 9 أشهر وصل إلى أحد مستشفيات العاصمة عمان متوفيًا، وأن الآخر أسعف إلى مستشفى البشير.

وحول الحالة الصحية للطفل البالغ من العمر 4 سنوات، أوضح المصدر أنه يعاني من كسر بالجمجمة وتجمع سوائل في البطن، لافتًا إلى أنه يخضع للمراقبة الطبية، خوفًا من أن يكون لديه نزيف.

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