مكسيكية تفور بلقب "ملكة جمال الكون 2020"

شهدت ليلة الأحد عودة مسابقة ملكة جمال الكون إلى التلفزيون، بعد إلغاءها العام الماضي لأول مرة بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وتوجت ملكة جمال المكسيك "أندريا ميزا" بلقب ملكة جمال الكون 2020 في حدث مُتلفز مبهج، استضافه الممثل الأمريكي "ماريو لوبيز" والشخصية التلفزيونية "أوليفيا كولبو".

وعملت الفائزات السابقات في مسابقة ملكة جمال الكون "تشيزلي كريست"، و"بولينا فيغا"، و"ديمي-لي تيبو" (التي فازت باللقب في عام 2017) كمحللين ومعلقين على الحدث فيما قامت لجنة من ثماني نساء بتحديد الفائزة.

وارتدت "ميزا" فستان سهرة أحمر لامع ومشيت باكية على المنصة بصفتها ملكة جمال الكون قبل أن تندفع مرة أخرى لعناق جماعي مع المنافسات الأخريات.

ونجحت "ميزا" في حصد لقب ملكة جمال الكون في نسختها الـ69 متغلبة على أكثر من 70 متسابقة من جميع أنحاء العالم.

في الأيام التي سبقت المسابقة النهائية، أحدثت ملكة جمال ميانمار "ثوزار وينت لوين"، التي تصدرت قائمة أفضل 21، جدلًا عندما تحدثت عن الانقلاب في بلدها.

وقالت خلال سيرتها المصورة بالفيديو الذي أظهر صورًا لها وهي تشارك في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب "شعبنا يموت ويطلق النار عليه الجيش كل يوم، لذلك أود أن أحث الجميع على التحدث علنا ​​عن ميانمار".

وتشهد ميانمار ضجة منذ الأول من فبراير عندما أطاح الجيش بالزعيمة المدنية "أون سان سو تشي".

وقتل ما لا يقل عن 796 شخصًا على أيدي قوات الأمن منذ ذلك الحين، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية، بينما يقبع نحو 4000 شخص خلف القضبان.

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