مكسيكية تفور بلقب "ملكة جمال الكون 2020"

شهدت ليلة الأحد عودة مسابقة ملكة جمال الكون إلى التلفزيون، بعد إلغاءها العام الماضي لأول مرة بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وتوجت ملكة جمال المكسيك "أندريا ميزا" بلقب ملكة جمال الكون 2020 في حدث مُتلفز مبهج، استضافه الممثل الأمريكي "ماريو لوبيز" والشخصية التلفزيونية "أوليفيا كولبو".

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I