ملكة جمال لبنان 2011 تدخل القفص الذهبي.. وملكات جمال سابقات يشاركنها فرحتها

احتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2011 يارا خوري مخايل، مساء أمس الأحد بدخولها القفص الذهبي مع شريكها ميلاد معوّض بمنطقة إهدن شمال لبنان.

واختارت العروس أن تتألق في هذا اليوم بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

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وحضر الحفل الى جانب عائلة العروسين مجموعة من الأصدقاء بالإضافة الى ملكات جمال لبنان السابقات كلّ من روزاريتا طويل، رهف عبدالله، رينا شيباني وشقيقتها الوصيفة الأولى رومي، اللاتي شاركن يارا فرحتها.

وقد تألقت ملكات جمال لبنان بإطلالات متنوعة لحضور حفل زفاف صديقتهن.

يذكر أن يارا كانت قد أعلنت قبل أيام خبر دخولها القفص الذهبي من خلال منشور على حسابها على تطبيق "إنستغرام".

يارا خوري مخايل (مواليد 6 نوفمبر 1992) هي حاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2011. مثلت بلادها لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2011 وملكة جمال العالم عام 2011، حيث كانت من أول 30 في قائمة "Beauty with A Purpose".

درست يارا إعلام مرئي ومسموع وإخراج في جامعة الجامعة اللبنانية الأميركية.

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